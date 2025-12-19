Gustavo Petro difundió una fake news sobre Argentina: “Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires”

El presidente de Colombia, a través de su cuenta de X, compartió un video falso sobre la situacion de nuestro país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE.

Gustavo Petro divulgó una fake news sobre la situación socio-económica de la Argentina en su cuenta de X.

El mandatario colombiano compartió que se estaban produciendo saqueos en “las afueras de Buenos Aires” y acompañó el mensaje con un video de un noticiero de Chile.

“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, posteó el presidente sudamericano.

En las imágenes, la periodista del país trasandino aseguraba que se vieron afectadas “diferentes poblaciones de las afueras de Buenos Aires, luego de que se registrara lo mismo en Neuquén, Mendoza y Córdoba”. También se refiere a más de medio centenar de detenidos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: REUTERS

Petro publicó su mensaje este viernes a las 12.22 y, pese a la decena de comentarios que alertaban sobre su falsedad, no fue levantado pasadas las 15.30 horas de nuestro país.

Cabe destacar que Milei y Petro mantienen una disputa desde hace varios meses y el colombiano intentó demostrar una situación de caos en la Argentina que no sucedió.