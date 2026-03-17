Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: REUTERS

Lo que surgió como un conflicto por la seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador, en las últimas horas podría escalar en proporciones más severas, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciase que su país está siendo bombardeado por Quito: “No queremos ir a una guerra”, dijo.

Los problemas entre estas dos naciones datan de largo tiempo a raíz de una disputa por la seguridad fronteriza vinculada con los grupos narcotraficantes, junto con problemas relacionados con la energía y el transporte de recursos.

Gustavo Petro denuncia que Ecuador lanzó bombas contra Coilombia. Video: X/@AlertaMundoNews

Petro le pidió a Trump que llame al presidente de Ecuador

La semana pasada, Petro le pidió a su par estadounidense, Donald Trump, que intervenga en la disputa entre su nación y la presidida por Daniel Noboa, en donde le requirió que “actúe y llame al presidente de Ecuador”.

Incluso este lunes, Petro denunció que Colombia está siendo bombardeada por Ecuador, luego de que se encontrara una bomba “tirada desde un avión” en las cercanías de la frontera entre ambos.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", manifestó Petro ante un consejo de ministros.

Gustavo Petro junto a Donald Trump. Foto: via REUTERS

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia se vio incrementada cuando el primero le implementó aranceles a Bogotá por el 30% por no controlar eficazmente la frontera y el narcotráfico.

Este accionar, Colombia lo respondió con aranceles a 73 productos además de cortar el suministro de electricidad destinado a Ecuador. La respuesta no tardó en llegar y Quito aumentó la tarifa por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos, pasando a un gravamen del 50%.

La gran diferencia estribaría en que Colombia opera con vigilancia móvil de la frontera, mientras que Ecuador utiliza puntos fijos, algo que desde Quito denuncian como más efectivo y entienden que la no utilización de este método por parte de Bogotá es adrede para darle mayor libertad al narcotráfico.

¿Ecuador lanzó bombas a Colombia?

Según la denuncia de este lunes de Petro, “van muchos estallidos” y pronto hará pública “una grabación” que le llegó a sus manos por parte de Ecuador respecto de este tema.

“La soberanía nacional se respeta (...). La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", agregó Petro.

Noboa desmitió los dichos de Petro

Entretanto, el presidente ecuatoriano se hizo eco de las declaraciones de su par colombiano y aseguró que sus dichos no son ciertos.

En definitiva, Noboa negó que Ecuador esté bombardeando a Colombia: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, sostuvo.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.

Sí reconoció que su país está lanzando operaciones militares fronterizas contra el crimen organizado y la minería ilegal.

Y Noboa agregó que junto a la “cooperación internacional”, están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera“.

“Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de ‘Fito’, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", sentenció.