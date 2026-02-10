Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Reuters.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero.

La denuncia se da en un contexto complicado en el país y tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para matarlo.

Petro aseguró que en la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba.

“Cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar (…) escapándome de que me maten”, aseguró en una reunión con ministros transmitida en vivo.

Petro asegura que una “nueva junta del narcotráfico” quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022 y en un escenario de fuerte campaña electoral a tres meses de los comicios presidenciales, en los que por ley no puede buscar la reelección.

Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida este martes a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada.

La senadora indígena Aída Quilcué con su familia este martes, en el Cauca (Colombia). Foto: EFE

“La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.

La guardia indígena es un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

Incluso el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.