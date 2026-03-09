Elecciones en Colombia. Foto: EFE/STR

Colombia celebró este domingo una nueva jornada de elecciones en las cuales, además de votar a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, también fueron elegidos tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha, que se sumarán a otros nombres que ya están inscritos por diferentes partidos o movimientos ciudadanos.

“Debo destacar cómo ha transcurrido la jornada electoral del día de hoy de manera pacífica y tranquila”, expresó el registrador nacional, Hernán Penagos, al dar por concluidas las votaciones.

Cuándo serán las elecciones presidenciales en Colombia

Las elecciones presidenciales en Colombia están pactadas para el próximo domingo 31 de mayo, mientras que una eventual segunda vuelta para el domingo 21 de junio.

Quién será el candidato a presidente de la derecha en Colombia

La senadora Paloma Valencia, del partido uribista y opositor Centro Democrático, ganó por abrumadora mayoría “La gran consulta por Colombia”, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales.

Paloma Valencia, elecciones en Colombia. Foto: EFE

Con el 73,71% de las mesas informadas, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6% de los 4.150.099 contabilizados en esa consulta y aventajaba en más de 1,3 millones a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886.338 sufragios (21,3%) y sorprendió al ser un candidato independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 231.749 votos, equivalentes al 5,5%.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Quién será el candidato a presidente de la izquierda en Colombia

El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, fue elegido como candidato a la presidencia del Frente por la Vida, la consulta organizada por sectores de la izquierda, que se desarrolló a la par con las elecciones legislativas en Colombia.

Roy Barreras, elecciones en Colombia. Foto: EFE

Con el 82,14% de las mesas informadas, Barreras, del movimiento Solo con Roy ganamos todos, acumula 203.712 votos, mientras que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, llega a 182.605 votos.

También eran candidatos en la consulta del Frente Amplio Edison Lucio Torres (33.822), Martha Viviana Bernal (32.208) y Héctor Elías Pineda (22.633).

Quién será el candidato a presidente de la coalición de centro en Colombia

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue elegida como la candidata de la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo.

Claudia López, elecciones en Colombia. Foto: EFE

Con el 61,67 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 329.690 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 25.312.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su haber.