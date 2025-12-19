Un mensaje para Estados Unidos y Ucrania: un aliado de Rusia desplegó un imponente sistema de misiles balísticos hipersónicos

Las autoridades de un país europeo advirtieron por la entrada en acción de un sistema con gran capacidad de daño.

El Ejército más importante de Europa. Foto: Unsplash.

Bielorrusia aparece como uno de los aliados principales de Rusia, en el marco de distintas tensiones internacionales con Estados Unidos y Ucrania. En este marco, Alexandr Lukashenko, presidente del país europeo, advirtió el despliegue de un importante sistema de misiles balísticos hipersónicos.

Se trata del Oréshnik, que fue entregado por Moscú para fortalecer su defensa. Lukashenko mencionó que ya está en su territorio, listo para usarse en caso de que sea necesario, en lo que parece un mensaje enviado a Occidente.

El misil balístico hipersónico Oréshnik que Rusia anunció que tiene en su poder. Foto: X/@Defence_Index

“Lo tenemos desde ayer y ya se encuentra en servicio de combate”, dijo el mandatario en un mensaje el pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.

En septiembre pasado, Bielorrusia confirmó que durante las maniobras estratégicas Západ-2025 se practicó el despliegue de los misiles Oréshnik.

El viceministro de Defensa bielorruso, Pável Muraveiko, dijo entonces que durante las maniobras se planificó tanto el emplazamiento de los Oréshnik como la simulación del lanzamiento de armas nucleares “no estratégicas”.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. Foto: REUTERS

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Estos misiles fueron presentados en sociedad a finales de 2024 durante un ataque contra una fábrica militar en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles que el Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de que termine el año.

Bielorrusia es vecino de Rusia y Ucrania

Bielorrusia se ubica en Europa del Este y comparte fronteras terrestres con Rusia al este y noreste, Ucrania al sur, Polonia al oeste, además de Lituania y Letonia.

Su ubicación geográfica, además de su cercanía con el Gobierno de Putin, hace que sea un actor importante en las tensiones regionales que se produce desde que comenzó la guerra en 2022.

El pasado 4 de febrero se anunció que Rusia iba a desplegar sus sistemas de misiles Oreshnik en Bielorrusia, de conformidad con los acuerdos alcanzados entre los líderes de ambos países, confirmó un alto diplomático ruso.