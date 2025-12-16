Venezuela: un país de Europa está dispuesto a recibir a Nicolás Maduro si quiere exiliarse

Un mandatario aseguró que su país recibiría a Nicolás Maduro si decidiera dejar Venezuela, aunque descartó que el líder venezolano esté evaluando esa opción.

Nicolás Maduro, REUTERS

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue elocuente a la hora de referirse a su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien le ofreció lugar en su propio país si este último decidiese abandonar Venezuela.

“Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”, afirmó el mandatario bielorruso que está hace más de 31 años en el poder, en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV.

Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Foto: Reuters.

De todos modos, reconoció que, pese a la invitación, la posibilidad de Maduro abandonando Venezuela para ir a Bielorrusia jamás fue abordada con notoriedad.

“Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como (el expresidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”, sostuvo Lukashenko.

Maduro en Bielorrusia: ¿solo un rumor?

El presidente bielorruso sí reconoció que existe un rumor en los medios de comunicación y prensa de su país de un supuesto acuerdo donde se plantearía que Maduro pudiese exiliarse en Bielorrusia, país con el cual Venezuela mantiene acuerdos de colaboración.

“Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo”, agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Asimismo, aprovechó la ocasión para desestimar las acusaciones hechas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la vinculación de Maduro con el narcotráfico. En Estados Unidos “no tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así”, aseguró.

Lukashenko: “Estados Unidos estrangula a Venezuela y luego quiere que lo ayude a combatir el tráfico de drogas”

“Las drogas, al igual que muchas otras cosas como el tráfico de seres humanos, la prostitución, (el tráfico ilegal de) las armas, son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles”, alertó Lukashenko.

En ese sentido, criticó las represalias que recibe Venezuela por este tema: “¿Me están estrangulando y se supone que debo protegerlos de las drogas?”, preguntó de forma retórica al ponerse en el lugar de Maduro.

“Lo mismo aplica a ustedes (en referencia a EE.UU.)”. “No deberían estrangular a Venezuela. Deberían llegar a un acuerdo. No creo que tal volumen de drogas que entra a Estados Unidos provenga de Venezuela. Yo no le creo a Trump en esto… Maduro no es adicto a las drogas, de eso estoy seguro”, aseveró.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

A su vez, criticó la decisión de los Estados Unidos de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela. Por último, advirtió que si Donald Trump decidiese atacar Venezuela, el pueblo venezolano se uniría en torno a Maduro y provocarían “un segundo Vietnam”, en referencia a la guerra que perdió EE.UU. en 1975.

“Estoy absolutamente convencido de que todos los problemas, todos los deseos de Estados Unidos de América, pueden resolverse hoy de manera pacífica”, aseguró el presidente bielorruso.