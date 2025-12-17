Listo para una Guerra Mundial: Putin anunció que el misil hipersónico Oreshnik de Rusia entrará en servicio antes de fin de año

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear. Cómo es el poderoso armamento que podría teóricamente golpear objetivos situados a miles de kilómetros.

Ensayo de lanzamiento de misiles balísticos de Rusia. Foto: EFE.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de fin de año.

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: X/@Defence_Index

“Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”, dijo el líder ruso.

Además, Putin señaló que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas. “Desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo”, aseveró.

Cómo es el poderoso misil Oreshnik de Rusia

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Estos misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025.

Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.