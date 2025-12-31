No es China: cuál es el país con la flota pesquera más grande del mundo con 1,1 millones de embarcaciones

Pesca artesanal y local en Indonesia. Foto: Unsplash.

La pesca, considerada una de las actividades más antiguas y fundamentales de la humanidad, continúa siendo un pilar en el aprovechamiento de los recursos marinos.

En el escenario global, las flotas pesqueras reflejan la capacidad de cada nación para explotar y gestionar sus mares, destacándose algunos países por el tamaño y la potencia de sus embarcaciones.

las flotas pesqueras reflejan la capacidad de cada nación para explotar y gestionar sus mares. Foto: Unsplash.

Por ejemplo, mientras unos concentran el esfuerzo en pesca artesanal y local, otros invierten en flotas industriales que recorren océanos enteros. Esta diferencia no solo refleja la economía y geografía de cada país, sino también su estrategia y relación con los recursos marinos.

En este contexto, China e Indonesia, el archipiélago más grande de la Tierra, tiene una flota pesquera que sorprende por su tamaño: alrededor de 1,1 millones de embarcaciones en 2024, incluyendo barcos marinos y de agua dulce.

Indonesia tiene una flota pesquera que sorprende por su tamaño. Foto: Unsplash.

La mayoría de las embarcaciones de este país son pequeñas y artesanales, diseñadas para faenar cerca de la costa y abastecer a las comunidades locales. Si bien hay muchísimos barcos, su capacidad de pesca individual es limitada y no alcanzan grandes distancias.

Esta flota refleja la vida diaria de millones de pescadores, la economía interna del país y cómo Indonesia depende de su extensa costa y de sus mares ricos en recursos para sostener su alimentación y comercio local.

¿Por qué China sigue siendo dominante en la pesca?

El gigante asiático tiene menos embarcaciones pequeñas que Indonesia, pero su flota industrial es mucho más poderosa.

Sus barcos de gran capacidad operan en aguas distantes y representan cerca del 44% de la pesca visible mundial, proyectando su influencia a nivel global.

China tiene menos embarcaciones pequeñas que Indonesia. Foto: Unsplash.

Mientras Indonesia domina en cantidad de barcos y pesca local, China sobresale por alcance, tecnología y volumen de captura.

De esta manera, Indonesia gana en número de embarcaciones, pero China domina en presencia internacional. No obstante, la comparación muestra dos modelos de flota: uno centrado en la comunidad y otro en la proyección global.