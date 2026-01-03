Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela durante un operativo “a gran escala”

El presidente de Estados Unidos confirmó la operación en el país sudamericano. El líder venezolano fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores.

Nicolás Maduro. Foto: via REUTERS

Donald Trump confirmó que Estados Unidos realizó “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró el presidente norteamericano en un mensaje en Truth Social.

Mensaje de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: Truth Social

Trump confirmó el ataque luego de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros “Chinook” y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, quien habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro pero que la llamada fue infructuosa. Foto: EFE

En una breve entrevista con el The New York Times, desde Mar-a-Lago, donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.