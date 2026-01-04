El influencer Michelo relató en primera persona la operación de Estados Unidos en Venezuela: “se escuchaban ruidos de aviones”

El argentino relató lo que vivió durante la madrugada del sábado, cuando los aviones estadounidenses atacaron Caracas y se avanzó con la detención de Nicolás Maduro.

Michelo, influencer argentino radicado en Venezuela y militante de Nicolás Maduro. Foto: Instagram

Michelo, el influencer salteño radicado en Venezuela, relató con crudeza los bombardeos perpetrados por Estados Unidos sobre Caracas que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido Diego Suárez describió una madrugada de extrema tensión marcada por explosiones en diversos puntos estratégicos y un apagón masivo que afectó a la mitad de la capital.

El joven, quien se convirtió en un defensor activo del gobierno bolivariano, aseguró haber presenciado el inicio de la avanzada militar que mantuvo a la ciudad de Caracas bajo una densa capa de humo.

“Yo con mis propios ojos vi las explosiones. Literalmente explotó en varios lugares y se escuchaban ruidos de aviones”, consignó el influencer de 32 años en su cuenta de Instagram.

Suárez brindó un testimonio en primera persona desde el país caribeño, que está siendo invadido por las fuerzas estadounidenses, y detalló el impacto visual de los ataques. “No se ve pero está lleno de humo”, advirtió en un breve video donde se percibía la interrupción de los servicios básicos: “Grabé un par de tomas pero se fue la luz en la mitad de Caracas”, agregó.

Ataque de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: REUTERS

El salteño, que vive en Venezuela desde hace algunos años, pidió a sus seguidores estar atentos a sus perfiles digitales para recibir nuevas actualizaciones sobre la situación en el terreno.

El testimonio de Michelo fue uno de los primeros reportes directos sobre el estado de la infraestructura civil y militar tras las detonaciones en la capital.