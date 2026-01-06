Así luce París bajo un manto intenso de nieve: las mejores fotos del invierno francés que tiñó todo de blanco

Una intensa nevada cubrió París y transformó a la capital francesa en una postal invernal: la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y Montmartre amanecieron de blanco y regalaron imágenes únicas que recorrieron el mundo.

Nieve en París. Foto: REUTERS

Este martes, un manto blanco espeso cubrió París por completo, una escena digna de una película o postal: la nevada se posó sobre la capital de Francia y tiñó de blanco algunos de sus rincones más emblemáticos, como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el barrio de Montmartre.

Rápidamente, estas imágenes de una París de blanco recorrieron el mundo y mostraron que la belleza de París escapa a una época particular del año: todos los días la ciudad reluce con su particular estilo y sus calles cargadas de historia.

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve intensa en París, las mejores fotos

Durante varias horas, la nieve cayó de manera sostenida sobre la ciudad y dejó hasta tres centímetros de espesor en calles, plazas y monumentos. El fenómeno coincidió con temperaturas cercanas a los cero grados y transformó a París en uno de los destinos más fotografiados del invierno europeo, que este año llegó con fuerza también a otras grandes capitales como Madrid, Ámsterdam y Berlín, que amanecieron cubiertas de nieve.

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve en París. Foto: REUTERS

Si bien la nevada obligó a activar alertas meteorológicas y generó algunas complicaciones en el transporte público y vehicular, también regaló imágenes únicas que reforzaron el atractivo turístico de París en plena temporada baja. Para muchos visitantes, fue la oportunidad de conocer una ciudad distinta, más silenciosa y envuelta en un clima casi cinematográfico.

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve en París. Foto: REUTERS

La postal invernal se hizo sentir con fuerza en barrios históricos como Le Marais, donde las calles angostas, los edificios antiguos y los patios internos quedaron completamente tapizados de blanco. Cafés, galerías de arte y pequeñas plazas ofrecieron un contraste llamativo entre la arquitectura clásica y el paisaje invernal, convirtiéndose en escenarios ideales para fotógrafos y curiosos.

Nieve en París. Foto: REUTERS

Nieve en París. Foto: REUTERS

Otro de los puntos más fotografiados fue el Arco del Triunfo, rodeado por un manto de nieve que suavizó el intenso movimiento habitual de la zona. Desde allí, la vista de los Campos Elíseos cubiertos de blanco se volvió una de las imágenes más compartidas del día en redes sociales.

La Torre Eiffel también ofreció escenas poco frecuentes: los jardines que la rodean quedaron completamente blancos y turistas abrigados aprovecharon el momento para capturar una París distinta, casi detenida en el tiempo.