Visitar el Museo de Louvre será más caro para los turistas no europeos desde el 2026: ¿cuánto saldrá la entrada?

Los turistas que visiten París tendrán que abonar un 45% más para entrar al tradicional museo. Conocé todos los detalles en la nota.

Museo del Louvre en París. Foto: NA.

El Museo del Louvre anunció un aumento del 45% el precio de las entradas para los visitantes que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE).

De esta forma, el museo más visitado del mundo tendrá un ticket de 32 euros, 10 euros más del precio que abonan las personas nacidas en los 27 países de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein y Noruega, que integran el EEE.

El Museo del Louvre fue robado este domingo. Foto: Unsplash.

El Louvre recibe a casi 9 millones de visitantes al año, el 80% de los cuales son turistas extranjeros.

Ecos del impactante robo y reformas

Además de financiar el refuerzo de la seguridad, los fondos generados por este aumento de precio también se plantearon como medida para costear el ambicioso proyecto de renovación del Louvre que anunció Emmanuel Macron, cuyo costo fue estimado recientemente por el Tribunal de Cuentas francés en más de mil millones de euros.

Robo al Museo del Louvre. Foto: Reuters.

Desde el robo de ocho joyas de la corona de Francia del 19 de octubre, cuyo valor patrimonial es incalculable, el Louvre sufre una fuerte crisis de imagen internacional por las deficiencias de su dispositivo de seguridad.

También a nivel estructural, el Louvre debe emprender grandes reformas, algo que ya estaba previsto con el denominado plan ‘Renacimiento del Louvre’ anunciado por Macron, que incluye, en particular, la construcción de una nueva entrada por el este y de una sala separada para exponer el cuadro más famoso y visitado, ‘La Gioconda’.

La Gioconda. Foto: NA

En cuanto a la mejora de la seguridad, el Louvre anunció un paquete de medidas urgentes que incluyen la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y de un puesto avanzado y móvil de la Policía en el interior del museo.