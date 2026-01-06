Gigantes surcoreanos hacen negocios en China: empresas como Samsung o Hyundai llevan a cabo acuerdos de alto nivel

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reunió con su par chino, Xi Jinping, acompañado por una delegación de más de 200 ejecutivos de los principales conglomerados surcoreanos. Los detalles de una reunión histórica.

Los presidentes de Corea del Sur y China; Lee Jae-myung y Xi Jinping. Foto: via REUTERS

En un momento de crecientes tensiones en Asia, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inició una visita de estado a China, marcando la primera de un mandatario surcoreano a Beijing en seis años y apostando por recomponer la relación bilateral a través de una agenda económica sin precedentes.

El viaje, que se extenderá hasta el 7 de enero de 2026, demuestra cómo los intereses comerciales comunes pueden suavizar fricciones geopolíticas, con Seúl buscando un equilibrio estratégico entre su principal socio comercial y sus aliados tradicionales.

Una delegación empresarial de magnitud histórica

La dimensión económica de la visita quedó clara desde su inicio. El presidente Lee llegó acompañado por una delegación de más de 200 ejecutivos de los principales conglomerados surcoreanos. Entre las empresas representadas figuraron gigantes como Samsung, Hyundai, SK Group y LG, lo que subraya la prioridad de impulsar acuerdos concretos. La magnitud de esta comitiva empresarial transforma la gira en un foro de negocios de alto nivel, donde la diplomacia está intrínsecamente ligada al comercio y la inversión.

Diálogo estratégico en un escenario complejo

Durante el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, ambos líderes acordaron la necesidad de profundizar la cooperación política. El objetivo declarado es elevar la relación bilateral a una “asociación estratégica cooperativa”, con mayor coordinación en temas regionales y globales.

Este diálogo se desarrolla en un contexto regional sensible, atravesado por las tensiones entre China y Japón, la cuestión de Taiwán y los avances en los ensayos misilísticos de Corea del Norte. Estos factores empujan a ambas capitales a buscar estabilidad sin socavar sus fundamentales vínculos económicos.

Los presidentes de Corea del Sur y China; Lee Jae-myung y Xi Jinping. Foto: via REUTERS

Resultados concretos: nueve acuerdos en áreas clave

El componente comercial de la visita arrojó resultados inmediatos. Se firmaron nueve memorandos de entendimiento entre empresas chinas y surcoreanas en sectores considerados clave para el futuro. Las áreas de cooperación acordadas incluyen inteligencia artificial, cadenas de suministro, economía digital, comercio, medio ambiente y transporte.

Lee participó además en un foro de negocios bilateral en Beijing, donde destacó “la expansión de mercados, las tecnologías emergentes y el potencial del intercambio cultural y de consumo”.

El delicado equilibrio geopolítico de Seúl

La visita se enmarca en una estrategia surcoreana más amplia. China es el principal socio comercial de Corea del Sur, concentrando aproximadamente el 25% de sus exportaciones, especialmente en sectores estratégicos como semiconductores, baterías y electrónica. Sin embargo, Seúl mantiene una alianza militar y política crucial con Estados Unidos y busca mejorar relaciones con Japón.

Por lo tanto, el mensaje hacia el mundo es claro: Corea del Sur busca fortalecer su relación con China sin romper sus lazos tradicionales, apostando por un delicado equilibrio y la diversificación de alianzas en un escenario global cada vez más competitivo y polarizado.

Esta histórica visita reafirma que, ante las tensiones, el comercio y la diplomacia económica emergen como canales vitales para mantener abiertas las líneas de comunicación y gestionar la complejidad de las relaciones internacionales en el Indo-Pacífico.