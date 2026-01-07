Venezuela frenó el envío de petróleo a China: Chevron es la única que exporta actualmente

En el marco del freno a los barcos petróleos, además de la situación en Venezuela tras la detención de Maduro, el gigante asiático pierde terreno alrededor del crudo.

Chevron, petrolera. Foto: REUTERS

Venezuela suspendió los envíos de petróleo a China, el país que aparece como su principal comprador. Esta situación está conectada con la detención de Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos. Además, se sumó la asunción de Delcy Rodríguez como reemplazante temporal y el bloqueo de Washington contra buques que están sancionados.

Una publicación de Reuters indica que solo se cargaron embarques destinados a la petrolera Chevron, de origen estadounidense.

Petrolera Chevron. Foto: Reuters / Brian Snyder

Cabe recordar que esto presentaría un golpe de escena: China solía ser el principal encargado de las exportaciones de Venezuela. Todo esto dentro del marco de tratados con intermediarios y esquemas que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos.

Este movimiento tras la detención de Nicolás Maduro representa un freno a los ingresos de PDVSA, ya que China era su principal comprador. Además, es un golpe para las instalaciones, porque en caso de que se acumule al máximo el petróleo deberán reducir la producción.

Estados Unidos anunció justamente su interés por el petróleo de Venezuela, que comenzará a ser utilizado y explotado por la gestión de Donald Trump. Como si fuera poco, colocó sanciones y bloqueos contra barcos petroleros que fueron sancionados, otro motivo para que no se avancen con las operaciones.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

En este contexto, la empresa que gana protagonismo es Chevron, ya que actualmente es la única que puede exportar crudo desde Venezuela. Esto se da gracias a una licencia especial que evita las sanciones.

Desde la semana pasada, los únicos que fueron autorizados a cargar petróleo fueron barcos de Chevron en los puertos de José y Bajo Grande.

Chevron. Foto: REUTERS

La última carga a otra parte del mundo, en este caso a Asia, se registró el 1° de enero, en la previa a la medida que frenó las cargas.

“Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, informó por su parte un vocero de Chevron.

Cabe aclarar que partieron desde las cosas algunos barcos que contenían petróleo desde Venezuela, aunque en estos casos fueron cargados en diciembre, con un total cercano a los 12 millones de barriles. Un dato para tener en cuenta es que las embarcaciones se trasladaban en “modo oscuro”, apagando los transpondedores.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

Donald Trump acelera para quedarse con el petróleo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que “las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” a su país.

En un mensaje en su red social Truth, el líder republicano señaló que el crudo “se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.