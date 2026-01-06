Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: dijo que su destino “lo decide Dios” y que ningún “agente externo” gobierna Venezuela

La presidenta afirmó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: REUTERS

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro, lanzó un contundente mensaje ante posibles amenazas: “Mi destino lo decide sino Dios”.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta”, señaló.

Declaraciones de Delcy Rodríguez.

Las palabras de Rodríguez llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiese que si la flamante presidenta de Venezuela no hace lo correcto “va a pagar un precio más alto que Maduro”.

Por otro lado, la nueva mandataria afirmó que ningún “agente externo” gobierna al país sudamericano, luego de que Trump asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, señaló la funcionaria tras instalar la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez indicó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de que fueran capturados por Estados Unidos tras un ataque militar.

La presidenta encargada instó a la población a seguir trabajando para que en este año se cumplan los objetivos de los sectores productivos.

Donald Trump busca “hacerse cargo” de Venezuela

El lunes, Trump dijo que los secretario de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que Rodríguez está “cooperando”.

En una entrevista con NBC News, el líder republicano también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se mantuvo en un segundo plano.

Uno de los aspectos más importantes a considerar tras la captura de Maduro es el interés de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. Foto: REUTERS

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre el país sudamericano, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

Rubio explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

El domingo, Trump exigió a Rodríguez “acceso total” al país suramericano en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno “no se porta bien”.