No es Argentina ni Venezuela: Estados Unidos impulsa a un país de Sudamérica para abastecerlo con millones de dólares

La gestión de Donald Trump busca potenciar a uno de los integrantes de la región, bajo el programa de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC).

Quito, Ecuador. Foto: Unsplash

Estados Unidos tiene presencia en Sudamérica, en especial luego del operativo para detener a Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela. Luego de conocerse que operará el petróleo en territorio en dicho país, se conoció una línea de financiamiento para otra nación, que podría darle un importante impulso.

Estados Unidos apoya a un país sudamericano con una financiación millonaria

Bajo la gestión de Donald Trump, habrá una financiación de hasta 500 millones de dólares para Ecuador, que podrá potenciar el desarrollo estructural en este territorio que atravesó fuertes tensiones políticas y una importante batalla contra el crimen organizado.

Bandera de Ecuador. Foto: Pinterest.

Se trata de un programa económico de fondos no reembolsables, que servirá para fortalecer el vínculo entre Estados Unidos y Ecuador. Este proyecto es impulsado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC).

El objetivo del programa es brindarle, en este caso al país presidido por Daniel Noboa, una infraestructura para gran escala, con reformas y hasta una modernización económica. El mínimo de estos desembolsos es de 300 millones de dólares.

Daniel Noboa fue reelecto en Ecuador. Foto: Reuters/Luisa Gonzalez.

Un punto importante para aclarar es que no es un préstamo, ni incrementa la deuda externa del país El objetivo detrás de este mecanismo es aumentar la cooperación y que haya desarrollos valiosos en economías emergentes de esta clase.

Estados Unidos eligió a Ecuador para una financiación millonaria: los motivos

Esta inclusión podría ser el resultado de la estabilidad fiscal, mejoras en la gobernabilidad y el fortalecimiento del vínculo con Washington, según indican en la Embajada estadounidense en Ecuador.

Christopher Landau, presidente del directorio de la MCC y subsecretario del Departamento de Estado, indicó que es destacable la labor de Quito para cooperar con la seguridad regional.

“Esperamos seguir consolidando una sólida presencia en el Hemisferio Occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala”, sumó.

Ecuador atraviesa un periodo de estabilización tras haber enfrentado al crimen organizado. Foto: Reuters.

El próximo paso para Ecuador es superar la etapa del diseño técnico en el marco de un periodo de entre 12 y 24 meses. Algunas tareas que deben cumplir son: identificar los principales sectores para las inversiones, presentar proyectos con sustento técnico y económico, además de demostrar impacto social y viabilidad a largo plazo.

Más allá de lo que ocurre en Venezuela, o la estrecha relación con la Argentina de Javier Milei, la gestión de Donald Trump decidió dar un paso adelante con un voto de confianza para Ecuador.

Las inversiones podrían darle un gran crecimiento al país que preside Daniel Noboa desde 2023 y, al menos, hasta 2029.