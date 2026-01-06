Uno por uno, los cuatro cargos por los que fue imputado Nicolás Maduro: los detalles de su declaración tras su captura en Venezuela

El exmandatario venezolano fue capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero. Qué dijo en su declaración y los detalles de los delitos que tiene en su contra.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

El exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue detenido en una prisión de Nueva York y deberá volver a declarar ante la Justicia de Estados Unidos el próximo 17 de marzo tras enfrentar en su primera audiencia federal los cuatro cargos por los cuales fue imputado por el gobierno de Donald Trump. En esa comparecencia inicial ante un tribunal federal de Manhattan, Maduro se declaró no culpable de todas las acusaciones que pesan en su contra.

La imputación es parte de un proceso dirigido por la Justicia federal estadounidense en el que a Maduro es acusado de cuatro delitos:

Conspiración para el narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras

Dispositivos destructivos

Conspiración para poseer dicho armamento de guerra

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro, quien también aseguró que su captura fue el resultado de un operativo irregular en Caracas que definió como un “secuestro”.

Durante la audiencia en la corte federal, apareció con la vestimenta carcelaria estándar y fue cuestionado por el juez Alvin Hellerstein, quien ordenó que permanezca detenido hasta su próxima comparecencia en marzo. Maduro insistió en su inocencia y al retirarse de la sala, lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. Cabe resaltar que este pasaje de su declaración fue interrumpido por el magistrado.

Los cargos que enfrenta Maduro forman parte de una acusación más amplia contra su entorno, que también incluye a su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró no culpable ante el tribunal. La imputación fue presentada en el marco de una investigación federal que busca desentrañar presuntas redes de tráfico de drogas y actividades delictivas vinculadas con el uso de altos recursos del estado venezolano para el envío ilegal de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

El vínculo entre la detención de Maduro y la política internacional también generó repercusiones en Caracas, donde figuras del chavismo reaccionaron en paralelo a la situación judicial en Estados Unidos. Mientras tanto, la Justicia estadounidense continúa con el proceso que podría extenderse por varios meses hasta la preparación de las instancias probatorias y el eventual juicio.

Venezuela: Argentina pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y apoyó a Estados Unidos en la ONU

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, reiteró este lunes el pedido ante las autoridades encargadas de la transición en Venezuela por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien está detenido hace más de un año en dicho país.

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

El diplomático sostuvo que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.