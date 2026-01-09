Alerta en Europa por “desayunos tóxicos”: el preocupante estudio sobre los cereales

En 16 países del bloque europeo, se encontró una sustancia relacionada con riesgos para la salud. ¿Qué medidas analiza a futuro?.

Cereales en Europa. Foto: REUTERS

Un reciente informe de PAN Europa reveló que, en 16 países de la Unión Europea, se detectó una sustancia peligrosa para la salud en los cereales.

Se trata de ácido trifluoroacético, una sustancia de descomposición industrial y los pesticidas suponen un riesgo para la salud.

Cereales en Europa. Foto: REUTERS

Para ello, se analizaron 66 productos con cereales de 16 países europeos: 54 muestras presentaron el TFA.

El TFA se disuelve en el agua, por lo que se extiende a través de la lluvia y las aguas residuales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales logran filtrar esta sustancia después de mucho esfuerzo.

Agro clima cereales

El TFA pertenece al grupo de los PFAS, lo que puede dañar el sistema inmunológico, causar diabetes, reducir la fertilidad y afectar el desarrollo de los recién nacidos. También se sospecha que pueden provocar cáncer.

Para combatir este gran flagelo, la Agencia Federal de Medio Ambiente, la máxima autoridad medioambiental alemana, propuso a principios de 2025 endurecer el nivel de riesgo de dicha sustancia.