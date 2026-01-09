El portaaviones chino Fujian. Foto: VCG via Reuters Connect

La expansión de la Armada de China volvió al centro del debate estratégico tras la publicación del último informe anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre las capacidades militares de este gigante asiático.

El documento sostiene que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) busca producir seis portaaviones adicionales hacia el año 2035, lo que elevaría el total de estas naves a nueve.

Este crecimiento no hace más que revelar una estrategia más amplia, que es la de aumentar la complejidad operativa y proyectar poder más allá de las costas chinas.

Portaaviones de China. Foto: Wikipedia.

El detalle sobre el portaaviones más moderno de China

En el informe se destaca el papel del Fujian (CV-18), el portaaviones más moderno que incorporó China y que hace poco completó su primera etapa de pruebas en el mar.

Este barco se caracteriza por su cubierta plana, amplia y avanzada, lo que señala un salto tecnológico hacia un perfil de portaaviones comparable al de las grandes armadas aeronavales.

La importancia de la cubierta plana no es solo estética: con ella se define qué tipo de aeronaves puede operar un portaaviones y con qué rendimiento. La masa de aeronaves, la tasa de salidas y la variedad de misiones dependen directamente de este diseño.

Según el informe, el Fujian proyecta operar un ala aérea diversa: cazas furtivos J-35, versiones adaptadas J-15T y J-15D para guerra electrónica, helicópteros Z-20, aviones de alerta temprana KJ-600 y distintos UAV. La inclusión del KJ-600, en particular, amplía el horizonte de detección y mejora la coordinación del espacio aéreo, acelerando los ciclos de combate y fortaleciendo la capacidad de disuasión.

Asimismo, en este informe destaca que el Fujian emplea sistemas de lanzamiento más avanzados, que son capaces de despegar aeronaves más pesadas, que cuentan con mayor combustible o carga útil y, por lo tanto, menor dependencia de condiciones ambientales, lo que refuerza la modernización tecnológica de la aviación china.

Un incremento sustancial chino

El hecho de que se plantee que China planea pasar de tres a nueve portaaviones no solo incrementa la capacidad de cubiertas de vuelo, sino también sostener ciclos de despliegue completos, tales como entrenamiento, mantenimiento, rotación de buques, además de mantener grupos de ataque activos, al tiempo que otras unidades llevan a cabo mantenimiento o ejercicios avanzados.

Portaaviones chino. Foto: X/@WarshipCam

La capacidad industrial de China es la que sostiene esta proyección de nueve portaaviones. Asimismo, los astilleros chinos producen submarinos, anfibios, escoltas y auxiliares en paralelo, lo que permite la estandarización y mejora incremental.

Un “rearme histórico” para “disuadir” a Taiwán

Estados Unidos enmarca este desarrollo en un “rearme histórico” que incrementa la resiliencia de China, con impacto directo sobre Taiwán y el equilibrio regional.

En ese sentido, los portaaviones permiten proyectar presencia más allá de la primera cadena de islas y complican la planificación de terceros al aumentar la incertidumbre sobre la concentración de poder aeronaval chino.