Poderío naval: China presentó su impresionante buque de asalto Type 076 con 40.000 toneladas de pura potencia

El gigante asiático exhibió su creciente poderío bélico, donde destaca el revolucionario buque de asalto anfibio que confirma el acelerado avance en su dominio marítimo.

El barco de asalto anfibio chino, el Type 076. Foto: X/@RupprechtDeino

China sigue siendo pionera en cuanto a armamento se trata. Ante las crecientes tensiones globales, el gigante asiático realizó uno de los despliegues armamentísticos más imponentes en décadas.

Fue en el marco del 80 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde China aprovechó la fecha para exhibir su creciente poderío y se sabe que parte de su estrategia militar no fue expuesta, a modo de cuidar un poco el hermetismo.

Y en ese terreno cumple una notable función el Type 076, el nuevo buque de asalto anfibio de última generación que ya se encuentra realizando pruebas.

La gran arma de mar de China: el Type 076 Sichuan

Este es un salto tecnológico histórico para la industria naval china, solo comparable al hito que supuso el portaaviones Fujian, pero con un enfoque distinto y sorprendentemente versátil.

El primer ejemplar de esta clase, bautizado Sichuan, completó el pasado 16 de noviembre sus primeras pruebas en mar tras zarpar de los astilleros de Shanghái.

Es el casco 51 de la Armada china y sus dimensiones son tan imponentes como sus ambiciones: desplaza aproximadamente 40.000 toneladas, mide unos 260 metros de eslora, entre 45 y 52 metros de manga, y su cubierta cubre 13.500 metros cuadrados, más de dos canchas de fútbol.

Por todo esto y por su tamaño, se sitúa en la misma categoría que el Charles de Gaulle, el portaaviones nuclear insignia de Francia.

Empero, el Type 076 no es un portaaviones tradicional. Es que su mayor virtud radica en su versatilidad: tiene una plataforma que es capaz de funcionar como buque de asalto anfibio y como portaaviones ligero, un concepto híbrido que amplía de forma notable sus capacidades.

En su cubierta se pueden operar helicópteros, aeronaves de ala fija y cuenta con un gran espacio interno y una dársena especialmente diseñada para transportar y desplegar vehículos anfibios y lanchas de desembarco.

A esto hay que sumarle su capacidad para transportar 1.000 infantes de marina en misiones de asalto o de proyección rápida. Además, el Type 076 incorpora un sistema de catapulta electromagnética, muy similar al desarrollado por Estados Unidos para sus portaaviones.

La catapulta del Sichuan posee entre 100 y 130 metros de longitud, lo que le permite lanzar aeronaves de ala fija convencionales. Esto lo coloca por encima de otros buques anfibios del mundo, que requieren aeronaves con capacidades de despegue vertical o corto.

Entre otros aspectos que hacen destacarlo es su propulsión eléctrica en su totalidad, algo inédito en la Armada del Ejército Popular de Liberación.

El sistema combina dos turbinas de gas de 21 MW con seis generadores diésel de 6 MW, alcanzando una potencia total de 78 MW. Este método ofrece ventajas clave: menor vibración, mayor discreción acústica, arranque más rápido y la capacidad de suministrar el enorme impulso energético que requiere la catapulta electromagnética.

Armamento del Type 076 y defensas

Si bien su función principal no es atacar, el Type 076 cuenta con un sistema defensivo imponente que está compuesto por:

Tres lanzadores de misiles superficie-aire de corto alcance .

Tres sistemas Type 1130 , equipados con 11 cañones de 30 mm para defensa cercana .

Cuatro sistemas de lanzadores de señuelos con 24 tubos para confundir radares enemigos.

Sensores avanzados similares a los instalados en el Fujian.

Con el Type 076 queda claro que China sigue avanzando de forma acelerada y con gran determinación en su conquista marítima.