Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Foto: REUTERS

Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma “arbitraria” por la Policía Nacional de Nicaragua por “expresiones de opinión” tras la captura de Nicolás Maduro, aliado del Gobierno que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

“Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos”, denunció Monitoreo Azul y Blanco, un organismo defensor de los derechos humanos.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo.

Los arrestos arbitrarios se concentran en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur.

Su reporte sobre esta “nueva escalada represiva” señala que del total de personas aprehendidas, 49 permanecen detenidas “sin información sobre su situación legal”, nueve han sido liberadas tras ser arrestadas y tres han sido sujetas de retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at the Downtown Manhattan Heliport, as he heads towards the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse in Manhattan for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz BEST QUALITY AVAILABLE TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS

Ante esta situación, el organismo hizo “un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua”, al tiempo que demandó la “libertad para todas las personas presas políticas” en el país.

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre estas supuestas detenciones tras la captura de Maduro