Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE. Foto: Captura de video.

Salió a la luz la grabación del agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que el pasado miércoles le disparó y mató a una mujer en Minneapolis. Las imágenes muestran los segundos previos a escucharse los disparos que acabaron con su vida.

La grabación dura 47 segundos y fue obtenida por el medio de comunicación de Minnesota, Alpha News. En ella se la puede ver a Renee Nicole Good (37) -la víctima- sentada al volante de su camioneta y discutiendo con el agente en cuestión, Jonathan Ross, un oficial entrenado.

El responsable de compartir este video en redes sociales fue el propio vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y comentó que el agente había actuado en defensa propia. Empero, los funcionarios locales alegan que la mujer, en realidad, no representaba ningún peligro para Ross.

Las imágenes del momento de los disparos del agente de ICE que asesinaron a Renee Nicole Good. Video: Instagram/@elconfidencial

Entretanto, la esposa de Good le rindió homenaje a su mujer fallecida, y afirmó que ambas solo intentaban apoyar a sus vecinos cuando le dispararon.

Confusión, momentos caóticos y un desenlace fatal

Desde el Gobierno de Donald Trump afirman que Good estaba bloqueando la carretera e impidiendo el desarrollo de las actividades del los agentes de ICE.

En las imágenes se puede ver al vehículo de Good (grabado con la cámara del agente que ya se había bajado de su patrulla), mientras él camina alrededor del mismo.

Incluso se le escucha decir a la mujer: “Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”.

De inmediato, en las imágenes se ve a una segunda mujer -la esposa de Good- que está de pie en la calle y grabando la situación tensa con su celular. Esta última le dice al agente de ICE: “No cambiamos nuestras matrículas cada mañana... para que lo sepas, será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Y luego agrega: “¿Quieres venir a por nosotros? Yo digo que vayas y te compres algo de almuerzo, grandullón”.

La esposa de Renee Nicole Good, Becca Good. Foto: Captura de video.

En ese instante, otro agente se acerca al vehículo por el lado de Good y larga un insulto contra ella, al tiempo que le dice que salga del coche.

El agente de quien trascendieron las grabaciones se mueve al frente del coche de Good, mientras ella da marcha atrás. Transcurrieron un par de segundos caóticos donde ella gira el volante hacia la derecha y avanza hacia adelante.

Ahí, la grabación se vuelve confusa dado que la cámara se sacude notablemente (evidenciando el movimiento de Ross) y deja de grabar con precisión a las mujeres. Es el instante donde se escuchan disparos.

Mujer abatida en Minnesota

En conclusión, en la parte final del video, se puede ver al coche desviándose de la carretera y se escucha un último insulto por parte del agente de ICE contra Good.

Repercusiones de lo sucedido en Minnesota

El presidente Trump se manifestó acerca de lo sucedido y dijo: “Hay agitadores y siempre vamos a proteger a ICE y siempre vamos a proteger a nuestra Patrulla Fronteriza y fuerzas de seguridad”.

Al mismo tiempo, Vance reaccionó al video que compartió: “La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, en un claro mensaje para proteger la integridad del agente.

También la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió el video y dijo que los medios calumniaron a un agente que “se había defendido adecuadamente de ser atropellado”.

Donald Trump: “Hay agitadores y siempre vamos a proteger a ICE y siempre vamos a proteger a nuestra Patrulla Fronteriza y fuerzas de seguridad”. Foto: REUTERS

La declaración de la esposa de Good, Becca Good, menciona que ellas se habían acercado hasta el lugar para apoyar a sus vecinos. “Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, dijo.

Entretanto, el gobernador de Minnesota -estado donde se ubica la ciudad de Mineápolis-, Tim Walz, acusó al Gobierno de Trump de bloquear el acceso a la información, a lo que el vicepresidente Vance afirmó que la investigación es un asunto federal.

En consonancia con la administración republicana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente Ross disparó contra la mujer porque ella habría intentado atropellarlo con su vehículo.

Renee Nicole Good condujo unos metros luego de recibir los disparos que acabaron con su vida. Foto: Captura de video.

Pero el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, acuso a esa versión de mentirosa, dado que en su criterio, lo que Good quiso hacer fue alejarse del lugar, no atacar al agente.

Todo esto generó que en Mineápolis, así como en otras ciudades de los EE.UU., manifestantes tomaron parte de protestas por la muerte de Good.

El antecedente del agente de ICE que mató a Good

Cabe aclarar que, según sostiene el diario Minneapolis Star Tribune, en junio de 2025 el agente que mató a Good había resultado herido durante un incidente similar, en Bloomington, también en Mineápolis, cuando fue arrastrado por otro vehículo que intentó escapar de un control de ICE.

Según consta en los documentos judiciales que recrearon el hecho, Ross junto a otros agentes intentaron detener a Roberto Carlos Muñoz, un hombre guatemalteco que tenía antecedentes de conducta sexual criminal, en un momento en el que identificaron su vehículo.

En ese instante, Ross y sus compañeros le indicaron que frenara su marcha y se bajara del mismo. A su vez, que bajara la ventanilla, pero el hombre no cumplió con los requisitos.

A posteriori, Ross rompió la ventanilla trasera del lado del conductor y metió un brazo para intentar abrir la puerta, pero Muñoz aceleró y arrastró a Ross por aproximadamente 90 metros en la calle, hasta que finalmente fue expulsado del coche y el acusado pudo escapar.

Policía de Minnesota. Foto: EFE

Incluso durante esos segundos de tensión, Ross disparó su pistola táser -no letal- contra Muñoz, que pese a recibir los disparos no dejó de conducir a gran velocidad para deshacerse del agente. Ross sufrió cortes severos en su brazo y mano, con la consecuencia de 20 puntos de sutura.

Tiempo después, Muñoz llamó a la Policía para denunciar la agresión que recibió por parte del agente, lo que suscitó su aprehensión.

La referencia a este episodio anterior ha alimentado el debate público sobre las tácticas y el entrenamiento de los agentes, así como sobre las condiciones bajo las cuales Ross regresó al servicio después de resultar herido.