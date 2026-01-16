María Corina Machado. Foto: EFE

María Corina Machado declaró que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una “transición ordenada”.

“Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada. Estamos atravesando una fase compleja. En este momento, ellos están haciendo parte del trabajo sucio”, declaró en una conferencia de prensa en Washington un día después de reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump.

La líder opositora dijo que Delcy Rodríguez es “la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní”, pero no representa al pueblo venezolano.

María Corina Machado tras la reunión con Trump sobre Venezuela. Video: EFE.

Para Machado, la transición política en su país derivará en “una Venezuela orgullosa que se convertirá en el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás”.

“Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su Administración y el pueblo de los Estados Unidos, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo”, dijo Machado en la rueda de prensa.

Machado agregó que su mensaje para el pueblo venezolano es que “Venezuela será libre, y eso se logrará con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump”.