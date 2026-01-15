María Corina Machado llega a la Casa Blanca. Foto: Prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con miras a debatir dinámicas internas, apoyo internacional y posibles pasos hacia una transición política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro.

El encuentro, que duró poco más de dos horas, se llevó a cabo en un comedor privado de la residencia oficial, sin acceso a la prensa, y llega en un momento donde el republicano afianza su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez.

De hecho, Trump y Rodríguez mantuvieron una comunicación el miércoles, donde el presidente estadounidense describió a su par venezolana como una “persona fantástica”.

Tras el encuentro, la dirigente opositora afirmó: “Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. Luego, se trasladó al Congreso de Estados Unidos para sostener una reunión con senadores, tras la cual se espera que brinde una conferencia de prensa.

Primeras declaraciones de María Corina Machado tras reunirse con Donald Trump. Video: X @cesarbaezc

Por el momento, la Administración Trump descartó a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

La Casa Blanca, conforme con el interinato de Delcy Rodríguez

En medio de la cumbre Trump-Machado, la Casa Blanca afirmó que el Gobierno venezolano dirigido por Delcy Rodríguez cumplió de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” desde la captura de Maduro.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, aseguró la portavoz Karoline Leavitt en una rueda de prensa.

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual EEUU comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó la portavoz, que añadió que el republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

Delcy Rodríguez junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Foto: REUTERS

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt.

La rueda de prensa coincidió con el inicio del primer encuentro entre Trump y Machado en la Casa Blanca: “Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado”, explicó la vocera.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país y se han decantado por un Gobierno dirigido por Rodríguez, que juró como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Washington.