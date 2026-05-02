María Corina Machado convoca movilización global por presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, convocó para este domingo una concentración simultánea en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en apoyo a los presos políticos y “perseguidos” en el país suramericano.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela”, subrayó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La dirigente opositora se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz, tras permanecer un año en la clandestinidad para evitar su detención por parte de las autoridades, que la acusan de violencia y de solicitar una intervención militar.

María Corina Machado convoca movilización global por presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

Más de 20 puntos de concentración en Venezuela

El equipo organizador de Machado, el Comando Con Venezuela, confirmó la instalación de más de 20 puntos de concentración en distintas ciudades del país, según publicaciones difundidas en su cuenta de X.

En Caracas, uno de los lugares centrales será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde permanecen o han estado detenidos numerosos presos políticos.

Movilización internacional en más de 120 ciudades

La convocatoria también incluye 12 concentraciones en España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Tenerife.

Además, se suman movilizaciones en países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Francia, así como en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, entre otros.

María Corina Machado. Foto: EFE

La situación de los presos políticos en Venezuela

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, en un contexto donde aún rige una ley de amnistía con alcance limitado a ciertos delitos y períodos específicos.

El Gobierno venezolano, por su parte, suele rechazar esta categorización y sostiene que se trata de “políticos presos” por la comisión de delitos. Esta postura es cuestionada por organizaciones de derechos humanos y partidos opositores.