La inversión que EE.UU. hará en una base naval en Perú. Foto: Grok.

Estados Unidos invertirá 1.500 millones de dólares en una Base Naval del Callao, Perú, situada en una zona estratégica a menos de 80 del megapuerto de Chancay. Se trata de la principal instalación de la Marina de Guerra del país incaico y como parte de una solicitud presentada por el propio Gobierno de Perú.

La decisión la confirmó la semana pasada el Departamento de Estado de EE.UU., que explicó que el proyecto contempla la compra de equipos especializados y busca fortalecer las capacidades de seguridad y defensa del país.

La importancia de la base naval de Perú

Esta iniciativa sucedió en un contexto regional que evidenció movimientos geopolíticos de fuerte impacto junto con inversiones millonarias en infraestructura portuaria, además de una creciente atención internacional en el lugar.

Base Naval del Callao, Perú. Foto: X/@MindefPeru

Además de albergar la base naval más importante de Perú, el Callao concentra el principal puerto comercial, se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, que está operado y financiado por capitales chinos.

Por lo tanto, este acuerdo se convierte en un factor de alto interés militar, pero también económico y estratégico. La información oficial sostiene que se baraja una posible venta militar extranjera que incluiría la compra de equipos y servicios especializados para modernizar la infraestructura en la Base Naval del Callao.

A su vez, desde el Departamento de Estado se precisó que el proyecto permitiría un despliegue de hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense o contratistas privados hacia Perú, por un período de 10 años. Esto último sería con el fin de ofrecer supervisión técnica y apoyo en las obras.

“Esta venta mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, señaló la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de los Estados Unidos.

Base naval del Callao en Perú. Foto: X/@SputnikMundo

El anuncio coincidió con un escenario de permanente competencia estratégica entre EE.UU. y China en Sudamérica. Cabe recordar que en noviembre de 2024, el presidente chino, Xi Jinping, inauguró el puerto comercial de Chancay, con una inversión estimada de 3.500 millones de dólares, considerada la más ambiciosa de Pekín en la región.

En la actualidad, China es el principal socio comercial de Perú, al tiempo que Washington mantiene una relación histórica en cuanto a defensa. El acuerdo para equipar la Base Naval del Callao surgió como una estrategia concreta para reforzar su presencia en Latinoamérica.