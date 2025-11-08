Un nuevo aliado en la región: China reforzó las fuerzas de seguridad de un país de Sudamérica

En el marco de crecientes tensiones sociales, un país sudamericano recibió una donación por parte del gigante asiático.

China donó chalecos antibalas para la policía de Perú. Foto: Instagram/@policiaperu

El Gobierno de China donó 4.000 chalecos antibalas nivel III-A para la Policía Nacional del Perú, a fin de fortalecer la capacidad operativa de esta institución en la lucha contra el crimen organizado.

El presidente interino, José Jerí, durante un acto llevado a cabo en el Ministerio del Interior peruano, destacó la entrega de 123.534 prendas, entre las cuales figuran casacas, chalecos y correas para vestir a 56.000 efectivos de la Policía Nacional, además de 2.282 fusiles de asalto y la donación de los 4.000 chalecos antibalas por parte de China.

José Jerí, presidente interino de Perú. Foto: REUTERS

“Agradezco a las MyPEs (micro y pequeñas empresas) que han confeccionado (las prendas) y la cooperación de China, con quienes además estamos unidos no solamente por su historia milenaria sino por la lucha contra la delincuencia. Nuestra Policía no está sola, tiene un Gobierno firme dando la cara, contraatacando la criminalidad”, expresó Jerí.

“Construyendo las bases de un Perú más seguro”

El propio Jerí señaló que al equipar a la Policía “estamos protegiendo mejor a nuestros ciudadanos y construimos las bases de un Perú más seguro”.

Un agente de policía revisa los documentos de un hombre, después de que el presidente de Perú, José Jeri, declarara el estado de emergencia por 30 días en la capital y la provincia vecina de Callao para combatir el aumento de la delincuencia. Foto: REUTERS

“Nuestra policía cumple un papel fundamental en la recuperación de la paz y la tranquilidad en las calles y merece tener las mejores herramientas para seguir haciendo su trabajo”, agregó.

En su alocución, el presidente interino también afirmó que busca derogar el vigente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por considerar que “en la práctica, no nos sirve”.

Ante ello, le solicitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, abandonar los “planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy, con visión de futuro”.

Mientras tanto, el estado de emergencia declarado en Lima y Callao pretende combatir, con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, el incremento de casos de extorsión y sicariato contra varios sectores económicos, como los transportistas urbanos, los comerciantes y los artistas, entre otros.

La medida implica la suspensión de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, para facilitar operativos de las fuerzas estatales de seguridad, lo que hasta el momento no ha evitado que se mantenga el nivel de extorsiones y violencia de los sectores afectados.