Un influencer argentino que viajaba en el tren que descarriló en España. Foto: Captura

Merakio, influencer argentino radicado en Madrid, relató en primera persona cómo fue el trágico accidente de trenes ocurrido este domingo en la provincia de Córdoba, en el sur de España, que dejó más de 20 muertos y decenas de heridos.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, el creador de contenido contó que viajaba desde Málaga rumbo a Madrid en un tren de la empresa Iryio y “a la altura de Córdoba descarrilaron dos vagones de nuestro tren”.

Un influencer argentino viajaba en el tren accidentado en España. Videos: Instagram @merakio

Además, el influencer informó que se trataba del servicio de las 6.40 que une a Málaga con la capital española y el impacto generó momentos de extrema tensión. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, señaló para luego contar que los pasajeros estaban siendo evacuados hacia una localidad cercana.

Según fuentes oficiales, al menos 20 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, varias de ellas en estado grave. Debido a la gravedad del accidente, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia y decidieron suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Córdoba, además de Sevilla, Málaga y Huelva.

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz. Foto: Gentileza Hoy Aragón

Qué se sabe del trágico descarrilamiento en el sur de España

La información que llega desde España señaló que el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de Málaga rumbo a la capital descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

La tragedia tuvo lugar este domingo a las 19.30 (hora española) cerca de la estación Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba. Ambas formaciones llevaban más de 500 personas en total.

Medios locales señalaron que tres vagones descarrilados del tren Iryo invadieron las vias por las que circulaba el otro transporte y varios pasajeros quedaron atrapados.

En diálogo con TVE, Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, aseguró que “el problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho”.

Y añadió: “Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”.