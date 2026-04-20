Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, encargado de liderar la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EEUU y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”, escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

Qalibaf afirmó que Irán no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza” y que mientras duró el alto el fuego, Teherán se prearó “para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

¿Habrá negociaciones entre Irán y EEUU?

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EEUU en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que Vance, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

Por la parte iraní, el portavoz de Exteriores del país, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes. El presidente Masud Pezeshkian denunció que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que “los iraníes no se someten a la fuerza”.