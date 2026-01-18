Un tren de alta velocidad descarriló y chocó contra otro en España:

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz. Foto: Gentileza Hoy Aragón

Al menos cinco personas murieron, varias resultaron heridas y un número no precisado quedaron atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, al sur de España

Según la Guardia Civil y el Servicio Regional de Emergencias, el accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otra formación que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Accidente de tren en España. Video: X @The_Libertax

Los pasajeros fueron evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, el accidente obligó a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Por su parte, el servicio andaluz de emergencias reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se desplazaron al lugar del accidente.

Accidente de tren en España. Video: X @The_Libertax

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron a la agencia EFE fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que descarrilaron, y el último de ellos quedó volcado sobre uno de sus lados.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

Cómo fue el accidente de dos trenes en España

Según relató, Salvador Jiménez, uno de los pasajeros del tren Iryo, el accidente se vivió como un sismo: “Sentimos como un terremoto. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas”, dijo en diálogo con el sitio Málaga Hoy.

Accidente de tren en Andalucía, España. Foto: Captura

Además, Jiménez relató que los pasajeros tomaron utilizaron los martillos de emergencia para romper las ventanillas de los vagones y poder escapar. “Yo iba en el primero y estamos bien. Pero el último vagón está volcado, con cristales rotos. Hay heridos seguro”, relató.

En otro tramo de su relato, el sobreviviente afirmó que el tren fue desalojado. “Han desalojado a todo el tren. Algunos están saliendo por su propio pie y a otros los están sacando”, indicó.