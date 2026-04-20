Aumentó el petróleo tras la nueva escalada de tensiones entre EEUU e Irán:

El precio del petróleo se ve afectado por la tensión en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El barril de petróleo brent para entrega en junio repuntó este lunes un 5,64%, hasta superar los 95 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 95,48 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una subida de USD5,10 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando marcó USD90,38.

El brent subió de nuevo tras desplomarse el viernes más de un 9% y terminar ligeramente por encima de los 90 dólares, impulsado por el anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por el alto el fuego anunciado en el Líbano.

Sin embargo, menos de 24 horas después, Teherán volvió a cerrar el paso estratégico, por el que pasa el 20% del flujo marítimo de petróleo a nivel global, en respuesta al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene en la zona.

En este contexto, este domingo, dijo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

La importancia del estrecho de Ormuz. Foto: Tobías Paura / Canal 26

El domingo, Irán denunció que ese ataque supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dice haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Al tiempo del cierre de la sesión, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en la red Truth Social que no tiene planes de levantar el bloqueo hasta no lograr un acuerdo de paz con Irán, y aseguró que está provocando pérdidas de 500 millones de dólares diarios a la república islámica.

“El fuerte repunte a principios de esta semana confirma la sensibilidad del mercado a los acontecimientos geopolíticos, en particular a los que afectan al estrecho de Ormuz. Hasta que no se alcance una resolución más clara y duradera, es probable que la evolución de los precios siga siendo reactiva y condicionada por las noticias”, escribió hoy la analista de mercado de Forex Fiona Cincotta.

Cómo sigue la situación en Medio Oriente

Luego del fuego cruzado entre Irán y EEUU, representantes estadounidenses, entre ellos el enviado especial Steve Witkoff y el asesor principal Jared Kushner, viajan este lunes a Islamabad para relanzar los esfuerzos con vistas a lograr un acuerdo.

El viaje se produce tras una primera ronda de conversaciones en Pakistán que terminó a comienzos de mes sin avances significativos. Se esperaba que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se sumara a la delegación, pero el presidente Donald Trump confirmó más tarde que no viajaría, alegando motivos de seguridad.