Protestas en el Capitolio contra la guerra en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Decenas de veteranos de guerras en los Estados Unidos fueron arrestados por protestar en el Capitolio de Washington contra el conflicto bélico que su país sostiene contra Irán, en las puertas del fin de la tregua planteada por los dos países.

Veteranos de guerra arrestados por protestar en el Capitolio por el conflicto en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Los 60 detenidos, que eran participantes de la protesta llevada a cabo por la organización “About Face”, se manifestaron enérgicamente, por lo que la policía local debió ejecutar la orden de apresarlos.

Junto con ellos, también fueron detenidos sus familiares que estaban participando de la protesta, algunos de ellos mayores de edad.

Veteranos de guerra arrestados por protestar en el Capitolio por el conflicto en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Escándalo en el Capitolio y detenciones

Las imágenes de las detenciones quedaron grabadas e incluso se pudo recuperar el testimonio de algunos de los reprimidos, como el caso de Michael Prysner, un veterano del Ejército de los Estados Unidos en Irak y Siria.

“Estamos aquí porque no queremos que los militares de hoy cometan nuestros mismos errores. Esta es una guerra basada en mentiras, es una guerra para matar gente inocente”, manifestó el propio Prysner ante una cámara de celular que lo filmaba mientras era detenido y trasladado por las fuerzas de seguridad.

Veteranos de guerra arrestados en el Capitolio por protestar por el conflicto en Medio Oriente. Video: Instagram/vetsaboutface

“Salgan a protestar ahora! Ejerzan sus derechos”, alcanzó a decir el mismo veterano de guerra.

En las imágenes elocuentes también se puede ver a una mujer mayor de edad que era apresada con esposas por estar manifestándose en el lugar, madre de un exmarine.

Los exmilitares llevaron a cabo una ceremonia con una bandera, antes de posicionarse en formación y entonar cánticos contra la guerra en Medio Oriente.

Otro de los testimonios destacados del suceso fue el de la veterana del Ejército de EE.UU., Christina Sarson, quien expresó: “Estoy aquí por mis hijos. Como veterana, sé el daño que las guerras hacen a las poblaciones civiles, pero también a nuestros soldados. Hablo de la pérdida de vidas, hablo de lesiones y vidas cambiadas para siempre. Hablo de trastorno de estrés postraumático y traumas emocionales, y por eso estoy aquí hoy”.

Veteranos de guerra arrestados en el Capitolio por protestar por el conflicto en Medio Oriente. Video: X/@MalaMalamente

La continuidad de la guerra en Medio Oriente atraviesa horas decisivas e inciertas, con el fin de la tregua planteada entre EE.UU. e Irán este miércoles 22 de abril y declaraciones encontradas entre los principales líderes políticos que dan a entender que las diferencias entre ambas naciones no se han subsanado y los embates bélicos podrían continuar una vez finalizada la tregua.

Hay que recordar que este cese al fuego tampoco se respetó como debía hacerse. Uno de los actores principales fue Israel, quien mantiene su propia guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, que opera principalmente en el sur del Líbano.

Las condiciones de Irán para acabar con los ataques exigían que Israel no fuese hostil contra Hezbollah y, si bien se pactó otra tregua entre la nación judía y el Líbano, no se incluyó en las negociaciones al grupo terrorista, por lo que los ataques -si bien en menor cantidad- continuaron sucediendo.

La fragilidad de los vínculos geopolíticos en Medio Oriente deja entrever que la región atraviesa horas de suma inestabilidad y el devenir de las siguientes horas será clave para entender el rumbo que la guerra tomará en definitiva.