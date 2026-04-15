Nueva regularización para extranjeros en España. Foto: Foto generada con IA

Durante este miércoles 15 de abril, el gobierno de España oficializó una nueva regularización extraordinaria de migrantes mediante la publicación del Real Decreto 316/2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida modificará el Reglamento de Extranjería y pretende otorgar permisos de residencia y trabajo a personas en situación irregular en todo el país.

Nueva regularización para migrantes por parte del Gobierno de España.

Nueva regularización para migrantes en España: más de 40 mil argentinos podrían beneficiarse

Se estima que esto podría beneficiar a más de 40 mil argentinos que radican actualmente en España sin documentación. De acuerdo con un estudio, a comienzos de 2025 había 148.585 argentinos en España. De ese total, 106.139 cuentan con su situación regularizada, mientras que 42.446 permanecen sin papeles. Esta iniciativa representa la séptima regularización de este tipo en el país y apunta a reducir ese número.

Además, se señaló que el proceso comenzará de manera inmediata, dado que estará vigente a partir de este jueves 16 de abril, donde los trámites de manera virtual ya podrán iniciarse y la semana entrante también estará habilitada la modalidad presencial.

Los requisitos para acceder al beneficio son similares para los dos principales grupos alcanzados: solicitantes de asilo que hayan iniciado su trámite antes del 1° de enero de 2026 y personas en situación irregular que ya se encontraban en España antes de esa fecha. En ambos casos, se exigen las siguientes condiciones:

Ser mayor de edad

Acreditar una permanencia continua de al menos cinco meses

Presentar un documento identificativo (vigente o vencido)

Carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia previa durante los últimos cinco años

Abonar una tasa administrativa

Nuevas disposiciones para migrantes en España. Foto: archivo.

En el caso de aquellos que no sean solicitantes de asilo, deberán cumplir con tres condiciones adicionales:

Contar con un empleo o una oferta laboral

Tener familiares dependientes a cargo

Encontrarse en situación de vulnerabilidad

El decreto señaló que las solicitudes serán evaluadas en un plazo máximo de tres meses -incluso desde su admisión- los solicitantes podrán residir y trabajar de forma provisional. Una vez que quede aprobada la solicitud, tendrán un mes para tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Cabe señalar que la autorización tendrá una duración inicial de un año.