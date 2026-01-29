Colegio, alumnos. Foto: Unsplash

El calendario académico sufrió una importante modificación para este 2026: las vacaciones de mitad de año serán más cortas y no alcanzarán las tres semanas.

Esta medida afectará a miles de estudiantes en Colombia y fue definida por el Ministerio de Educación de ese país con el objetivo de reorganizar la distribución del año lectivo y reforzar la continuidad de las clases.

Si bien la nación sudamericana no maneja un calendario único, sino que cada entidad territorial fija fechas específicas, toda deberán ajustarse a los lineamientos generales.

Cambios en el calendario escolar colombiano. Foto: NA (Daniel Vides)

En esa línea, el calendario escolar 2026 se extenderá desde fines de enero hasta los últimos días de noviembre, con cinco periodos de descanso distribuidos durante el año.

Con esta medida, el Gobierno busca que los estudiantes mantengan una secuencia más estable de clases, sin tantas interrupciones largas.

¿A quiénes aplica el cambio en el calendario escolar?

La modificación aplica exclusivamente para los colegios públicos de Colombia. Por su parte, las instituciones privadas pueden definir su propio calendario académico.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de mitad de año?

Las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos colombianos irán del 22 de junio al 6 de julio. En años anteriores, este receso solía extenderse por casi todo el mes de julio.

En esa línea los cinco periodos de descanso del calendario escolar 2026 serán:

Receso previo al inicio de clases : en enero

Semana Santa : entre finales de marzo y comienzos de abril

Vacaciones de mitad de año : entre junio y julio.

Semana de receso escolar : en octubre.

Vacaciones de fin de año: desde finales de noviembre hasta enero de 2027

Cuándo inician y cuándo terminan las clases en Colombia

Según las indicaciones de las autoridades, el año escolar para los colegios públicos iniciará el 26 de enero de 2026 y finalizará el 29 de noviembre de 2026. El mismo incluye las 40 semanas obligatorias de trabajo académico.

Además, los docentes y directivos deberán cumplir semanas adicionales destinadas a planeación institucional, evaluaciones, capacitación y organización pedagógica.