Anuncian jornada laboral de 42 horas por semana: desde cuándo y dónde

La nueva ley, diseñada para reducir la carga horaria sin modificar salarios, prestaciones sociales ni derechos adquiridos, mantiene intactas las condiciones contractuales de los trabajadores. Todos los detalles.

Reducen la jornada laboral. Foto: NA

El Gobierno de Colombia confirmó de manera oficial la entrada en vigencia de la jornada laboral de 42 horas semanales. El cambio, que comenzará a aplicarse a partir del miércoles 15 de julio de 2026, marca un nuevo hito en la regulación del empleo formal, redefiniendo el esquema de trabajo en el país.

Con esta disposición se da por culminada la fase final de la Ley 2101 de 2021, la cual estableció una disminución gradual de las horas laborales. La norma, diseñada para reducir la carga horaria sin modificar salarios, prestaciones sociales ni derechos adquiridos, mantiene intactas las condiciones contractuales de los trabajadores.

Reducen la jornada laboral. Foto: Unsplash.

Según el Ministerio del Trabajo de Colombia, la nueva legislación busca armonizar las exigencias del empleo con la vida personal e impulsar la eficiencia de las empresas al promover mejores condiciones de salud física y emocional los empleados.

Cómo se implementó la reducción de la jornada laboral

Para facilitar la adaptación de trabajadores y empleadores, la ley estableció un cronograma escalonado que se aplicó de manera progresiva:

2023: jornada máxima de 47 horas semanales

2024: reducción a 46 horas

2025: límite de 44 horas semanales desde julio

2026: jornada definitiva de 42 horas semanales desde julio

Este esquema fue definido a partir del diálogo entre el Gobierno, los sectores empresariales y los gremios, con el objetivo de evitar impactos negativos en la actividad económica.

El Ejecutivo colombiano indicó que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios. De esta manera, queda garantizado que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo.

Reducen la jornada laboral. Foto: Unsplash.

Cabe señalar que la normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo. A su vez, el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley.

Cómo se pueden distribuir las 42 horas semanales

La normativa permite que el total de horas se distribuya en cinco o seis días a la semana, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador y se garantice al menos un día de descanso obligatorio.

También se habilita la organización de turnos sucesivos, de forma temporal o permanente, siempre que cada turno no supere las seis horas diarias ni las 36 horas semanales, en los casos previstos por la ley.

Esta flexibilidad busca que las empresas puedan adaptar sus esquemas de trabajo a sus necesidades operativas, sin exceder los límites legales.