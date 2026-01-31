Doce Typhoon de la RAF, con el apoyo de la Voyager, han llegado a la base aérea de Nellis. Foto: X/@RoyalAirForce

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) puso en ejercicio más de una decena de cazas Eurofighter Typhoon en los Estados Unidos para participar en una nueva edición del Ejercicio Red Flag 26-1, en el contexto de uno de los ejercicios más exigentes y prestigiosos del planeta.

Esta edición se desarrolla en el desierto del estado de Nevada y vuelve a poner de relieve la estrecha interoperabilidad entre fuerzas aéreas aliadas y la relevancia de este tipo de maniobras para preparar a las tripulaciones ante escenarios de combate de alta intensidad.

El ejercicio Red Flag constituye uno de los mayores despliegues de medios de combate y entrenamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde su primera edición en 1975.

Doce Typhoon de la RAF, con el apoyo de la Voyager, han llegado a la base aérea de Nellis. Foto: X/@RoyalAirForce

A través de los años y las décadas, se ha consolidado como un entorno de instrucción clave para simular operaciones aéreas modernas bajo condiciones extremadamente realistas, en las que participan unidades de distintos países aliados.

Los aviones que participan del Ejercicio Red Flag 26-1

Según la información difundida por fuentes oficiales de la RAF, el contingente británico desplegado pertenece a la Ala Expedicionaria Aérea (2nd Air Expeditionary Wing). Es decir, cazas Eurofighter Typhoon, aeronaves de apoyo, así como personal técnico y logístico especializado, los cuales ya arribaron a la Base Aérea de Nellis, sede histórica del ejercicio.

Las tripulaciones británicas se integrarán a un complejo entorno de entrenamiento conjunto junto a unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de otros países aliados.

Concretamente refiriéndose al rol de los Eurofighter Typhoon, su participación resulta relevante, ya que este caza constituye uno de los pilares fundamentales de la capacidad de combate aéreo del Reino Unido.

Doce Typhoon de la RAF, con el apoyo de la Voyager, han llegado a la base aérea de Nellis. Foto: X/@RoyalAirForce

Durante Red Flag 26-1, las aeronaves británicas pondrán a prueba sus capacidades en una amplia variedad de misiones, incluyendo combates aire-aire, ataques aire-superficie e integración con plataformas de quinta generación, como los cazas F-35. Asimismo, operarán bajo condiciones de fuerte presión operacional, replicando escenarios que difícilmente puedan recrearse en ejercicios de carácter nacional.

Cabe destacar que el objetivo central del ejercicio Red Flag es recrear condiciones de combate lo más realistas posibles, incorporando amenazas aéreas y terrestres avanzadas, guerra electrónica, operaciones en entornos altamente disputados y misiones combinadas de gran escala. Para la RAF, esta nueva edición permitirá evaluar y perfeccionar tácticas, técnicas y procedimientos, además de fortalecer la coordinación con socios clave frente a los desafíos de los conflictos modernos.