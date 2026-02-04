Donald Trump en su club de golf de Florida, Estados Unidos. Foto: X @upuknews1.

La Justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre de 59 años que intentó matar a Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024.

El abogado de Routh, Martin Roth, advirtió que apelará la condena, que, además de la cadena perpetua, también incluye 84 meses adicionales en prisión, porque no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad.

“Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación. Voy a presentar una apelación”, declaró el defensor a los medios tras el fallo.

El caso

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, quedó detenido el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió con un rifle semiautomático detrás de unos arbustos.

El juicio de Routh despertó renovada atención porque él se defendió a sí mismo, aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.

Su abogado, asignado para defenderlo en la sentencia, explicó que la pena federal implicará que el hombre no podrá salir de prisión.

Ryan Routh, condenado por intento de asesinato contra Donald Trump. Foto: X

El defensor relató que la hermana acudió a la sesión y “lo tomó muy bien”.

También se refirió a Routh como una “persona excepcional” por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar soldados afganos entrenados por la OTAN.