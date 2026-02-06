Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán. Foto: REUTERS

Estados Unidos anunció este viernes que impondrá sanciones adicionales para frenar las exportaciones petroleras de Irán, poco después de que ambos países concluyeran un ciclo de negociaciones en Omán.

Según señaló el Departamento de Estado en un comunicado, las medidas apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la “flota fantasma” vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes. La lista incluye a barcos con bandera de Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos,

El portavoz del ente, Tommy Pigott, dijo que Teherán usa los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificar su represión” dentro del país.

“Ambiente positivo” en Omán

Por su parte, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió este viernes con enviados del líder de la Casa Blanca en Omán para discutir sobre el programa nuclear de Teherán y afirmó que el encuentro se desarrolló en un “ambiente positivo”.

Las conversaciones se producen después de que el régimen iraní reprimiera con violencia algunas de las protestas más grandes que ocurren en el país desde la revolución islámica de 1979.

Trump había amenazado con el uso de la fuerza contra Irán y aumentó la presencia militar estadounidense cerca de las costas iraníes.