Así es el portaaviones Abraham Lincoln. Foto: EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos derribaron este martes un dron iraní que, según un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, el cual Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán.

El dron, un Shahed-139, “realizó maniobras innecesarias en dirección al buque” y continuó volando hacia el portaaviones “a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses” y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, según explicó a dicho medio el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

Según Hawkins, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 22 de enero que estaba enviado una flota -compuesta por este buque y su grupo de ataque- a aguas cercanas a Irán para enviar un mensaje intimidatorio al Gobierno del país persa en medio de la represión activada contra las históricas protestas.

A raíz de estas presiones, Teherán accedió a retomar negociaciones con Washington, que tiene la vista puesta en su programa nuclear, sobre el cual ya ejecutó ataques quirúrgicos el pasado junio.

El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln. Foto: Reuters

Hawkins aseguró hoy también a Fox que horas después de que fuera derribado el dron, que dos lanchas y otro dron de Guardia Revolucionaria iraní “hostigaron” a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de EE.UU. que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.

Cómo es el portaaviones Abraham Lincoln, uno de los más potentes en el mundo

El Abraham Lincoln es el quinto portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, considerada la más grande del mundo de una serie de 10 portaaviones de propulsión nuclear de la Armada estadounidense.

Estos buques de guerra están diseñados para apoyar y operar aeronaves en misiones de seguridad marítima, proyección de poder y prevención del uso del mar con fines terroristas, según informa la Marina de los Estados Unidos.

En cuanto a su longitud (eslora), tiene aproximadamente 333 metros. Cuenta con dos reactores nucleares que le permiten operar durante más de 20 años sin repostar combustible y alcanza una velocidad de unos 56 km/h.

Respecto de su capacidad, puede transportar y operar entre 70 y 90 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Super Hornet, aviones de guerra electrónica y helicópteros.

Al mismo tiempo, traslada a unas 5.680 personas, divididas entre la tripulación del buque y el ala aérea.

Está concebido para prestar apoyo a aeronaves en operaciones de seguridad marítima, tal como se plantea en la página web de la Marina estadounidense, además de controlar que no se use el mar con fines terroristas. Su presencia en Medio Oriente es para reforzar la postura militar estadounidense en la región frente a las protestas internas en Irán.