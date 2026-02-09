Donald Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl:

Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, calificándolo como “uno de los peores de la historia”.

El mandatario republicano utilizó su cuenta en Truth Social para criticar la performance del artista puertorriqueño mientras se desarrollaba el evento deportivo en California.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, disparó Trump en su publicación.

El enojo de Trump se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del “Conejo Malo”: “El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, sentenció.

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo del Super Bowl y lo llegó a calificar como “una horrible elección”.

Donald Trump apuntó contra el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: Captura

Pero ahora añadió que el espectáculo del artista fue “una bofetada” para su país. “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, denunció.

La pelea Bad Bunny-Donald Trump

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” a EEUU para evitar redadas.

Recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

El puertorriqueño hizo hoy historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.