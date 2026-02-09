El rey Carlos III fue abucheado en una visita oficial en medio del escándalo Epstein:

Rey Carlos III de Gran Bretaña. Foto: via REUTERS

La monarquía británica volvió a quedar en el centro de la polémica. En esta ocasión, el rey Carlos III fue abucheado este lunes durante una visita oficial a Lancashire, en el norte de Inglaterra, en medio del creciente impacto del escándalo que rodea a su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein.

El episodio ocurrió en la estación de tren de Clitheroe, cuando el monarca descendía del convoy y parte del público expresó su descontento de manera explícita. Entre los gritos se escuchó con claridad la pregunta de un manifestante: “¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?”, frase que sintetizó el malestar social frente a las revelaciones que involucran a la familia real.

Carlos III es abucheado en medio del escándalo Epstein. Video: Reuters.

Si bien algunos asistentes reaccionaron con abucheos, otros optaron por respaldar al rey. Varias personas desplegaron banderas del Reino Unido y lo saludaron con entusiasmo, gesto que Carlos III devolvió brevemente antes de retirarse con rapidez en su automóvil oficial, en un intento por cerrar un acto que se tornó incómodo.

Sin embargo, no es la primera vez que el actual monarca enfrenta manifestaciones de protesta. Desde su ascenso al trono, ya había sido blanco de episodios hostiles, incluidos dos incidentes en los que le arrojaron huevos durante apariciones públicas.

La conexión entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein

No obstante, esta vez el contexto fue distinto: la protesta se produjo luego de que la prensa británica volviera a poner bajo la lupa la relación prolongada entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés. Foto: US Weekly.

Ante el impacto institucional del caso, Carlos III tomó decisiones contundentes. En el marco del llamado “goteo” de informaciones que comprometían a su hermano, el rey resolvió retirarle todos los títulos nobiliarios y honores oficiales, además de obligarlo a abandonar Royal Lodge, la mansión que ocupaba dentro del predio del castillo de Windsor.

Y es que las acusaciones contra Andrés son graves. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, aseguró haber sido reclutada y abusada cuando era menor y acusó al expríncipe de haber mantenido relaciones sexuales con ella en tres oportunidades. En los últimos días, además, se difundió una fotografía en la que se observa a Andrés junto a otra mujer, a quien toca mientras ella está recostada en el suelo.

Nuevas imágenes del príncipe Andrés en los archivos Epstein. Foto: Department Of Justice.

A esto se sumaron correos electrónicos atribuidos a Epstein, en los que el financista prometía enviarle a Andrés a una joven rusa de 26 años, descrita como “bonita, inteligente y de fiar”, lo que reavivó la indignación pública.

La preocupación dentro de la familia real también quedó expuesta. Este lunes, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, admitieron estar “profundamente preocupados” por las revelaciones vinculadas al escándalo Epstein, según informó el palacio de Kensington, residencia oficial del heredero al trono.

Mientras el caso sigue generando repercusiones, el abucheo al rey Carlos III refleja el impacto social de un escándalo que continúa erosionando la imagen de la monarquía británica y mantiene a la Casa Real bajo una presión inédita en los últimos años.