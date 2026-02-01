Caso Jeffrey Epstein. Foto: EFE.

La difusión de millones de documentos del caso Jeffrey Epstein recientemente volvió a poner el foco en uno de los escándalos más impactantes de los últimos años. Correos electrónicos, informes del FBI y testimonios de presuntas víctimas revelan la magnitud de la red de contactos que rodeaba al financista acusado de abuso sexual, aunque sin nuevas imputaciones judiciales.

Los archivos fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras una orden del Congreso y reúnen material acumulado durante años de investigación. En ellos aparecen mencionados expresidentes, empresarios multimillonarios, miembros de la realeza y figuras reconocidas a nivel mundial.

Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

Testimonios extremos y correos impactantes

Uno de los documentos más polémicos recoge el testimonio de una persona que aseguró haber sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein y por el expresidente Bill Clinton en un “yate grande”. Según el relato, durante ese episodio también habría visto a Donald Trump junto a Melania, aunque aclaró que no participaron del abuso.

El testimonio incluye descripciones de escenas sexuales violentas y un supuesto ritual extremo: “Asimismo, testificó ante el FBI que en aquella ocasión se realizaría un ‘tipo de ritual’, en el que bebés habrían sido ‘desmembrados, sus intestinos extraídos e individuos comiendo sus heces’”, se lee en el documento.

Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos.

No obstante, el propio informe del FBI aclara que la persona no presentó pruebas ni testigos y que los agentes consideraron que “pareció emocionalmente desequilibrada”, lo que pone en duda la veracidad del relato.

Entre los archivos también aparece un supuesto correo electrónico atribuido a Bill Gates, fechado en julio de 2013, en el que se menciona una enfermedad de transmisión sexual y una solicitud de ayuda a Epstein para obtener antibióticos sin que su esposa lo supiera.

El documento EFTA00965766 incluye la siguiente frase: “Imploras que por favor borre los correos electrónicos con respecto a tu ets (enfermedad de transmisión sexual), tu solicitud de que te proporcione antibióticos que puedas dar a escondidas a Melinda y la descripción de tu pene”.

Bill Gates. Foto: Reuters/Mike Segar.

El príncipe Andrés y un acuerdo millonario

El nombre del expríncipe Andrés aparece cientos de veces en los registros. Virginia Roberts Giuffre lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. Aunque él negó las acusaciones, el caso se cerró con un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada.

No obstante, dos fotografías difundidas este viernes, en las que Andrés aparece de rodillas en el suelo junto a una mujer recostada, se convirtieron de inmediato en material de portada de los principales diarios del Reino Unido.

Nuevas imágenes del príncipe Andrés en los archivos Epstein. Foto: Department Of Justice.

No muestran violencia explícita ni rostros identificables, pero su fuerza reside en el contexto: la cercanía física, la actitud pasiva de la mujer y el entorno relajado que sugiere una intimidad difícil de explicar para quien, durante años, negó o minimizó su vínculo con Epstein.

Stephen Hawking y las versiones desmentidas

Los documentos también mencionan al físico Stephen Hawking. En un correo de 2015, Epstein se refirió con ironía a rumores que lo vinculaban con prácticas ilegales:

“No es broma, ¡¡los periódicos locales están sugiriendo que Steven Hawking tuvo sexo con chicas menores de edad en la isla!!”, se lee en el documento EFTA00642203, en el portal habilitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En otros mensajes, el propio Epstein negó esas versiones.

Stephen Hawking.

Donald Trump y las acusaciones no verificadas

Donald Trump es mencionado más de 1.000 veces en los más de tres millones de documentos publicados. No obstante, el actual presidente estadounidense negó durante años cualquier conducta indebida vinculada a Epstein.

Los documentos recién publicados contienen una lista de acusaciones no verificadas de agresión contra Trump recopiladas por funcionarios del FBI en 2025. A su vez, existen notas del FBI sobre una mujer que acusó a Trump en una demanda de violarla cuando tenía 13 años, y una entrevista del FBI con una de las víctimas de Epstein que afirmó que Ghislaine Maxwell le “presentó” a Trump en una fiesta.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

A más de cinco años de la muerte de Jeffrey Epstein, la publicación de estos archivos vuelve a exponer la compleja red de poder que lo rodeaba. Aunque los documentos aportan contexto y detalles sobre sus vínculos, muchas de las acusaciones no avanzaron judicialmente, lo que mantiene abierto el debate sobre impunidad y justicia.