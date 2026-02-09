Canal 26
Por Canal 26
lunes, 9 de febrero de 2026, 12:44
The Washington Post pasa por un momento complicado.
The Washington Post pasa por un momento complicado. Foto: REUTERS

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, tomó la decisión de dimitir a su cargo este sábado, tan solo unos días después de que el diario iniciara un proceso de centenares de despidos, donde los principales recortes se produjeron en las áreas de deportes e internacional.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario”, señaló Lewis en una nota enviada al personal del rotativo.

Will Lewis, exdirector ejecutivo de The Washington Post. Foto: X/@247dotAg

Se tomaron “decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post”

Lewis, quien había sido contratado por Bezos a principios de 2024 para poder hacerle frente a las pérdidas financieras del Post, destacó que -durante su mandato- se han tomado “decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post y permitir “publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”.

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D’Onofrio, asumirá “con efecto inmediato” el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

También podría interesarte
Renunció la directora del Museo Histórico Nacional en medio de la polémica por el traslado del sable corvo de San Martín

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional en medio de la polémica por el traslado del sable corvo de San Martín

Marco Lavagna renunció al INDEC: “Es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos”

Marco Lavagna renunció al INDEC:“Es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos”

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

The Washington Post inició un proceso de despidos masivos. Foto: REUTERS

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción. Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.