The Washington Post pasa por un momento complicado. Foto: REUTERS

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, tomó la decisión de dimitir a su cargo este sábado, tan solo unos días después de que el diario iniciara un proceso de centenares de despidos, donde los principales recortes se produjeron en las áreas de deportes e internacional.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario”, señaló Lewis en una nota enviada al personal del rotativo.

Will Lewis, exdirector ejecutivo de The Washington Post. Foto: X/@247dotAg

Se tomaron “decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post”

Lewis, quien había sido contratado por Bezos a principios de 2024 para poder hacerle frente a las pérdidas financieras del Post, destacó que -durante su mandato- se han tomado “decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post” y permitir “publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”.

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D’Onofrio, asumirá “con efecto inmediato” el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

The Washington Post inició un proceso de despidos masivos. Foto: REUTERS

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción. Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.