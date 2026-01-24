Javier Milei. Foto: REUTERS

El Consejo Editorial del diario The Washington Post le dedicó un fuerte elogio a Javier Milei tras su paso por el Foro Económico Mundial, calificando su intervención como una defensa del capitalismo “oportuna y necesaria” que “trajo a Davos de vuelta a la tierra”.

El editorial destaca que mientras “la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía”.

Editorial de The Washington Post sobre Javier Milei. Foto: The Washington Post

El texto subraya la misión “descarada y optimista” de Milei para defender el capitalismo, guiando a la audiencia a través de las teorías de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Para el Post, el libertario logró argumentar que este sistema no es solo más productivo, sino “el único sistema justo” para el avance de la libertad.

El editorial valida los números de la recuperación argentina en este 2026, señalando que Milei “habla desde la experiencia”. El diario resalta que, tras recibir un país con una inflación mensual del 25% y en la pobreza absoluta, sus reformas de libre mercado “están funcionando”.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

La comparación con Trump

El artículo también se detiene en la relación geopolítica del mandatario. Si bien lo describe como un “aliado vocal de Estados Unidos” y amigo de Donald Trump, marca una diferencia sustancial en sus políticas comerciales.

“A Trump se le atribuye a menudo el decir verdades duras a los asistentes de Davos, pero son las políticas de Milei las que realmente están cambiando el status quo”, analiza el diario.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

A diferencia del proteccionismo del líder republicano, destacan que el “autoproclamado anarcocapitalista” trabaja para erradicar barreras comerciales, incluso con China, reconociendo el peso del gigante asiático en el comercio global.

Finalmente, el editorial concluye que lo que realmente distingue a Milei es su deseo de “reducir su propio poder y control”, citando su frase en Suiza: “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”.