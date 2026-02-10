Estados Unidos atacó otra supuesta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico:

Estados Unidos atacó otra supuesta narcolancha en el Pacífico. Foto: Reuters.

El Comando Sur de los Estados Unidos atacó este lunes otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico -en aguas internacionales- y, según informó, estaba operada por organizaciones terroristas. El reporte indica que dos personas fallecieron por el ataque y que hubo un sobreviviente.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque”, publicó el Comando Sur en su cuenta de X.

La Fuerza de Tarea comandada por el general Francis L. Donovan notificó que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Ataque de EE.UU. a una supuesta narcolancha en el océano Pacífico. Video: NA.

Entretanto, la Guardia Costera de los EE.UU. activó el sistema de búsqueda para rescatar al sobreviviente de la embarcación.

Estados Unidos atacó un submarino junto con las Fuerzas Armadas de Colombia

Además del mencionado ataque a la narcolancha, que se sumó a otros 40 similares que fueron llevados a cabo en aguas internacionales desde agosto de 2025, Estados Unidos llevó a cabo también este mismo lunes un ataque a un submarino, junto con Fuerzas Armadas de Colombia, en el Pacífico.

Con este embiste logró la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

Estados Unidos y Colombia atacaron un submarino. Foto ilustrativa. Foto: Gov.br.

Este nuevo ataque contra un buque se da una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue a Washington y mantuvo una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, para limar diferencias que habían surgido antes entre ellos respecto a -principalmente- el tema del narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó hace meses en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York, lo que generó la crisis política en Venezuela y dio paso al nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez.