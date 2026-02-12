Fuerte colapso en una calle de Shanghai, China. Foto: Captura de video

Un hecho ocurrido en China generó preocupación alrededor del mundo. El suelo de una calle de Shanghai colapsó, por lo que se hizo un bache gigante en la intersección de Qixin Road y Li’an Roa. Las imágenes son impactantes, ya que muestran lo rápido en que ocurre el trágico hecho.

Cabe recordar que esta zona de Shanghai se ve intervenida por obras de la construcción de una línea de metro.

Impactante socavón en Shanghai, China. Video: X.

Primero se quebró el asfalto, lo que hizo que los obreros salgan corriendo a gran velocidad. Después se dio el desprendimiento que produjo un cráter significativo.

Las autoridades indicaron que no se produjeron heridos ni muertos a pesar de lo impactante de las imágenes. Además, se desplegó un importante operativo para resguardar a la población de la zona, ya que se prohibió el ingreso al lugar del incidente.

La causa del incidente podría tener que ver con una fuga en las obras del metro. Es habitual el riesgo en la ciudad de hundimientos, producidos por la extracción excesiva de aguas, capas de arena con poca profundidad, suelos aluviales blandos y vacíos artificiales.

En los comienzos de 2024, una calle en Minhang también tuvo un hundimiento de 10 metros producto de una rotura en un caño de aguas residuales.

Incluso datos del gobierno de China apuntan que el 72% de los socavones ocurridos en China entre 2017 y 2023 tuvieron que ver con la actividad humana, como fallas en la construcción.