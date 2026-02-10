Portaaviones Tipo 004 de China. Foto: X/@Zonamilitar1

Nuevas imágenes satelitales y fotografías difundidas en los últimos días volvieron a poner el foco sobre el rápido avance del cuarto portaaviones de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, designado como Tipo 004. Tras los reportes de enero que permitieron identificar la colocación de la quilla del buque, el nuevo material evidencia progresos significativos en los astilleros de Dalian, donde el fabricante naval ya emplea grúas pórtico de gran porte para instalar secciones clave de la estructura.

De acuerdo con la información que acompaña a las imágenes, los trabajos actuales se concentran en la integración de módulos correspondientes a la proa y a los hangares laterales, una etapa que suele marcar un punto crítico en la construcción de este tipo de unidades. La utilización de grandes módulos prefabricados y su ensamblaje acelerado refuerzan la percepción de que el proyecto avanza a un ritmo sostenido, coherente con la ambición naval de Pekín.

Portaaviones Tipo 004 de China. Foto: X/@RupprechtDeino

¿El primer portaaviones de propulsión nuclear de China?

El portaaviones Tipo 004 se perfila, además, como un hito potencial para la industria militar china. Analistas y especialistas en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) sostienen que podría tratarse del primer portaaviones de propulsión nuclear del país. Si bien esta característica no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades chinas, ciertos elementos estructurales observados en las imágenes han alimentado la especulación sobre la posible existencia de un compartimiento destinado a albergar un reactor nuclear, similar a los presentes en los diseños estadounidenses.

De confirmarse esta capacidad, el salto tecnológico sería considerable. La propulsión nuclear permitiría superar las limitaciones operativas de los sistemas diésel convencionales, que condicionan la autonomía de los actuales portaaviones chinos y los obligan a depender del reabastecimiento en el mar o de la cercanía de puertos aliados. Asimismo, consolidaría a China como el primer país no occidental en desarrollar y construir con éxito un portaaviones nuclear, una capacidad que hasta ahora solo poseen Estados Unidos y Francia.

Más allá del aspecto técnico, los avances del Tipo 004 reflejan una estrategia de largo plazo de la Armada china orientada a ampliar de forma significativa su flota de portaaviones. Esta intención fue señalada recientemente por el Pentágono en su informe anual al Congreso de Estados Unidos, donde se indica que Pekín podría incorporar hasta seis nuevos portaaviones hacia 2035. De concretarse ese objetivo, y sumados a los buques ya en servicio, China podría contar con una flota de hasta nueve portaaviones, fortaleciendo de manera sustancial su capacidad de proyección global.

Portaaviones Tipo 004 de China. Foto: X/@RupprechtDeino

¿Un avance sobre Estados Unidos?

La evolución del programa chino invita inevitablemente a la comparación con el desarrollo naval estadounidense. En este sentido, la Armada de Estados Unidos informó recientemente el inicio de las pruebas de mar del USS John F. Kennedy, el segundo portaaviones de la clase Ford. Si bien se trata de un paso relevante, el programa ha sufrido retrasos importantes, dado que la entrada en servicio del buque estaba prevista originalmente para hace dos años y ahora se proyecta para 2027.

A futuro, la Marina estadounidense espera reducir estas demoras aplicando las lecciones aprendidas en la integración de las catapultas electromagnéticas EMALS, el sistema de recuperación AAG y la nueva arquitectura eléctrica que caracteriza a esta clase de portaaviones.