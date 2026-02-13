Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Donald Trump dijo que tiene planes de visitar Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

“Visitaré Venezuela”, dijo el mandatario norteamericano ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca.

Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: EFE

El republicano respondió preguntas de periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense también dijo que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Foto: REUTERS

Expresó que Washington y Caracas están “trabajando juntos muy estrechamente”, particularmente en energía.

“Tenemos una muy buena relación”, dijo, añadiendo que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.

Donald Trump habló sobre las relaciones con Venezuela. Video: REUTERS

El magnate se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó Trump.