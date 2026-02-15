Larry, el gato que tiene un cargo oficial en Reino Unido. Foto: Instagram / 10downingstreet.

En un Reino Unido atravesado por cambios de liderazgo, crisis políticas y redefiniciones estratégicas tras el Brexit, hay una figura que permanece inalterable en el poder: el gato Larry.

El felino residente del número 10 de Downing Street cumple 15 años como Jefe Ratonero oficial, un rol que lo convirtió en ícono institucional y fenómeno global.

Video por el cumpleaños de Larry, el gato que tiene un cargo oficial en Reino Unido. Video: Instagram / 10downingstreet.

Desde su adopción en 2011 del refugio Battersea Dogs & Cats Home, Larry fue un testigo privilegiado de una etapa turbulenta de la política británica. Convivió con seis primeros ministros, desde David Cameron hasta Keir Starmer, atravesando el referéndum del Brexit, la pandemia y múltiples crisis internas.

Un funcionario que no cambia con el gobierno

A diferencia de las mascotas presidenciales tradicionales, Larry no es propiedad del primer ministro. Su condición es la de funcionario del servicio civil británico. Esa particularidad explica por qué, al dejar el cargo en 2016, Cameron debió aclarar que no podía llevarse al gato porque “pertenece a la casa y el personal lo ama profundamente”.

Larry, el gato que tiene un cargo oficial en Reino Unido. Foto: Instagram / 10downingstreet.

Su título formal es Jefe Ratonero de la Oficina del Gabinete, una designación oficial que institucionalizó una tradición centenaria en Downing Street. Además, su manutención no implica gasto público: el personal de la residencia cubre voluntariamente los costos.

Entre sus tareas oficiales, según la web gubernamental, figuran recibir a invitados internacionales, supervisar la seguridad y, con tono irónico, “probar la calidad de los muebles antiguos para las siestas”.

Larry, el gato que tiene un cargo oficial en Reino Unido. Foto: Instagram / 10downingstreet.

De cazador a estrella diplomática

Larry conoció a muchos líderes mundiales, quienes a veces tienen que esquivarlo. Fue fotografiado junto a figuras como Barack Obama y Volodimir Zelenski, y protagonizó escenas virales, como cuando bloqueó el paso del vehículo blindado de Donald Trump al recostarse debajo de él.

“Es muy bueno arruinándose las fotos”, dijo Justin Ng, fotógrafo independiente que ha llegado a conocer bien a Larry con los años, para NBC News. “Si un líder extranjero está a punto de visitarnos, sabemos que aparecerá justo en el momento de la reunión”.

Larry, el gato que tiene un cargo oficial en Reino Unido. Foto: Instagram / 10downingstreet.

También mantuvo una relación marcada por “peleas viciosas” con Palmerston, el gato del Ministerio de Asuntos Exteriores, un enfrentamiento seguido por la prensa casi como un capítulo más de la política nacional.

Larry compartió residencia (no siempre en armonía) con las mascotas de distintos primeros ministros. Entre ellas, Dilyn, el cruce de Jack Russell de Boris Johnson, y Nova, la labrador retriever de Rishi Sunak.

Actualmente, mantiene distancia de JoJo y Prince, los gatos de la familia del actual jefe de Gobierno, Keir Starmer: mientras ellos permanecen en las áreas privadas de la residencia, Larry conserva el control simbólico de las oficinas y espacios de trabajo de Downing Street.

El cazador de ratones jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Palmerston, observa a Larry, el gato de Downing. Foto: Instagram / 10downingstreet.

Operación Larry Bridge: un protocolo digno de la realeza

Con 19 años de edad y convertido en símbolo cultural, el Gobierno británico ya diseñó un plan para el día de su muerte: la Operación Larry Bridge.

El protocolo prevé un comunicado oficial coordinado y la difusión de una galería con sus imágenes más emblemáticas, replicando el esquema utilizado para funerales reales.

Por ahora, sus cuidadores aseguran que el histórico felino continúa activo. Mientras los líderes pasan y los gabinetes cambian, Larry sigue patrullando Downing Street, recordando que en el poder británico hay una figura que no necesita urnas para sostener su autoridad.