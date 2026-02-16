Delcy Rodríguez, presidenta de la transición en Venezuela. Fuente: EFE.

La presidenta encargada de la transición política en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, tomó la decisión de eliminar varios programas sociales y organismos creados durante el ejercicio del chavista que está detenido en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, acusados de liderar el narcotráfico en su país.

La eliminación incluye siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el propio Nicolás Maduro, según fue informado en las últimas horas por la prensa local.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Reuters.

Los programas sociales y organismos chavistas eliminados por Delcy Rodríguez

Uno de los principales y que destaca es la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) que había sido creado en el primer mandato de Maduro, en el año 2013, a fin de unificar temas estratégicos como inteligencia, defensa y el orden interno.

Uno de los aspectos controversiales del Cesppa era que varias ONGs denunciaban que con su ejercicio había restricciones al acceso a la información en Venezuela.

Asimismo, Rodríguez eliminó programas sociales conocidos como “misiones”, también creados por la gestión de Maduro. Los otros dos programas y un organismo fueron creados y potenciados durante la gestión del fallecido Hugo Chávez, quien ejerció la presidencia entre 1999 y 2013 en Venezuela.

Ya fue anunciado que algunas de las funciones de los programas eliminados serán reasignadas a otro ministerio, acciones tales como subsidios alimentarios y económicos, ayudas en salud, vivienda y educación, entre otras cuestiones.

La contracara de la decisión de Rodríguez es que -según algunas organizaciones independientes- esto promovería la opacidad, corrupción y hasta la coacción social como parte del aparato represor del Estado.

Entretanto, sigue la “buena relación” entre la mandataria interina y Washington, donde el propio Donald Trump ha definido el buen vínculo que mantiene con ella, sostenido por los cambios que lleva adelante y por los pedidos de la Casa Blanca que se están cumpliendo.

Donald Trump elogia la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. Foto: REUTERS

El pasado viernes, Trump afirmó que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, una declaración que demuestra que la relación entre ambos países transita una “primavera”, luego de haber estado rotas desde el 2019.